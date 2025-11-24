Más de un año después: así luce el proyecto de mitigación en la Miramesí

La ejecución del muro de contención que se construye en el margen derecho del río Choluteca, a la altura de la colonia Miramesí será entregado en febrero del 2026.
La obra que inició en julio de 2024; originalmente sería finalizada en ocho meses, es decir, en marzo de 2025.
Hasta noviembre de 2025 —siete meses después de lo prometido— el panorama de la obra aún refleja máquinas y personal trabajando.
Miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguran que la obra ya registra una avance considerable y próximo a ser oficialmente culminado.
La obra de mitigación nació en respuesta al suceso que ocurrido hace 27 años, en el que se reportó un derrumbe que formó un dique en el río Choluteca durante el paso del huracán Mitch.
Tiene como propósito ofrecer una solución a un problema que afecta a más de 16 comunidades al norte de la capital, mediante la construcción antideslizamientos e inundaciones en la ribera del río Choluteca.
La obra cuenta con un presupuesto que supera los 104 millones de lempiras financiados por la Cooperación Alemana (KFW).
Aproximadamente, más de 6,800 personas que de forma directa se verán beneficiadas, ya que dejarán de sufrir por las inundaciones y por los deslizamientos.
En total, serán intervenidos más de 46 puntos críticos con el fin de ayudar a los capitalinos que habitan en zonas de riesgo.
La obra de mitigación en la colonia Miramesí es la más grande de la capital de la República, seguida del proyecto en el sector Los Jucos del barrio Morazán.