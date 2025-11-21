Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco

La noche de este viernes 21 de noviembre se habilitará de forma parcial el carril izquierdo del puente elevado Papa Francisco en Tegucigalpa. Aquí las imágenes
El tramo habilitado tiene unos 320 metros lineales, y funcionará como parte de un plan temporal para aliviar la congestión vehicular en la zona norte de la capital.
El carril será reversible, lo que significa que permitirá tráfico en ambos sentidos, conectando zonas como Ulloa, Los Laureles, así como sectores del norte y sur de la ciudad.
Se ha pedido a los conductores que mantengan una velocidad prudente, ya que este tramo aún es nuevo, su operación es parcial y hay zonas de incorporación y salida donde puede generar riesgos.
En cuanto al flujo vehicular, se estima que esta medida beneficiará a más de 472 mil vehículos por semana, según las cifras de la AMDC.
Actualmente, la construcción del puente registra un avance general del 65%, según reportes de la Dirección de Control y Seguimiento de la alcaldía.
Un hito reciente en la obra fue la colocación de la última viga cajón en el lado izquierdo, completada el 23 de octubre, lo que marca un paso significativo en la estructura.
El diseño del paso elevado contempla dos puentes gemelos con vigas cajón paralelas, cada uno de 227.06 metros de longitud, y un total de cuatro carriles cuando esté terminado.
Además del tramo elevado, se construirá una rotonda de 80 metros de diámetro y varias rampas canalizadoras para dirigir el tráfico hacia diferentes direcciones (como Mateo y la calle Los Alcaldes), lo que optimizará la circulación.
Aunque el tramo izquierdo se habilita de forma provisional, se espera que la obra completa esté finalizada hacia diciembre de 2025, según las previsiones de la AMDC.
Los capitalinos podrán utilizar el carril este viernes por la noche.
Pese a que todavía la construcción no ha terminado, se habilitó uno de los carriles.