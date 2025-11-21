  1. Inicio
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha informado que, a partir de este viernes 21 de noviembre por la noche, se habilitará de forma parcial el carril izquierdo del puente elevado Papa Francisco en Tegucigalpa

  • 21 de noviembre de 2025 a las 17:03
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
1 de 12

La noche de este viernes 21 de noviembre se habilitará de forma parcial el carril izquierdo del puente elevado Papa Francisco en Tegucigalpa. Aquí las imágenes

Fotos: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
2 de 12

El tramo habilitado tiene unos 320 metros lineales, y funcionará como parte de un plan temporal para aliviar la congestión vehicular en la zona norte de la capital.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
3 de 12

El carril será reversible, lo que significa que permitirá tráfico en ambos sentidos, conectando zonas como Ulloa, Los Laureles, así como sectores del norte y sur de la ciudad.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
4 de 12

Se ha pedido a los conductores que mantengan una velocidad prudente, ya que este tramo aún es nuevo, su operación es parcial y hay zonas de incorporación y salida donde puede generar riesgos.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
5 de 12

En cuanto al flujo vehicular, se estima que esta medida beneficiará a más de 472 mil vehículos por semana, según las cifras de la AMDC.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
6 de 12

Actualmente, la construcción del puente registra un avance general del 65%, según reportes de la Dirección de Control y Seguimiento de la alcaldía.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
7 de 12

Un hito reciente en la obra fue la colocación de la última viga cajón en el lado izquierdo, completada el 23 de octubre, lo que marca un paso significativo en la estructura.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
8 de 12

El diseño del paso elevado contempla dos puentes gemelos con vigas cajón paralelas, cada uno de 227.06 metros de longitud, y un total de cuatro carriles cuando esté terminado.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
9 de 12

Además del tramo elevado, se construirá una rotonda de 80 metros de diámetro y varias rampas canalizadoras para dirigir el tráfico hacia diferentes direcciones (como Mateo y la calle Los Alcaldes), lo que optimizará la circulación.

Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
10 de 12

Aunque el tramo izquierdo se habilita de forma provisional, se espera que la obra completa esté finalizada hacia diciembre de 2025, según las previsiones de la AMDC.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
11 de 12

Los capitalinos podrán utilizar el carril este viernes por la noche.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco
12 de 12

Pese a que todavía la construcción no ha terminado, se habilitó uno de los carriles.

 Foto: David Romero | El Heraldo
