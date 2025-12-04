Video: instante en que motociclista atropella a vendedora de golosinas en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Una vendedora de golosinas murió atropellada por un motociclista que conducía a exceso de velocidad a la altura del mercado Zonal Belén, en Comayagüela, el pasado miércoles 3 de diciembre. Un breve video, pero contundente, que circula en redes sociales, muestra cuando la víctima, identificada como Yorlin Martell, fue embestida por el joven motociclista en segundos, mientras cruzaba la calle corriendo. Tras el impacto, el cuerpo de la fémina quedó tendido en plena calle. El motociclista, presuntamente menor de edad, resultó con una pequeña herida en el rostro.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron para acordonar la escena. Consecuentemente, se apersonaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Testigos aseguran que el joven conducía a exceso de velocidad por la zona, versión sustentada por el clip que fue captado por cámaras de seguridad, y que se ha vuelto viral. La muerte de la mujer ha causado consternación, sobre todo en la zona de comercio, ya que la víctima era muy conocida porque vendía golosinas en un puesto en el mercado en mención. El accidente ocurrió en una zona de alto tránsito peatonal debido a la cercanía del mercado y el constante flujo de personas a pie que cruzan de un lado al otro del bulevar, las imágenes muestran al motociclista circulan como en una pista de carreras.