Video: mujer es aplastada por vehículo en una gasolinera en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue aplastada por un vehículo dentro de una gasolinera ubicada en la salida al sur, a la altura de la colonia San Sebastián, de la capital, el pasado sábado 15 de noviembre.

En las imágenes se puede captar que la mujer sale de comprar de la tienda de conveniencia y en su camino es impactada por el conductor, quien no se percató de la presencia de la mujer.

La chica fue impactada, brutalmente atropellada y luego aplastada por un vehículo tipo turismo, cuando este estaba saliendo de la bomba.