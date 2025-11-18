Video: mujer es aplastada por vehículo en una gasolinera en la salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer fue aplastada por un vehículo dentro de una gasolinera ubicada en la salida al sur, a la altura de la colonia San Sebastián, de la capital, el pasado sábado 15 de noviembre.
En las imágenes se puede captar que la mujer sale de comprar de la tienda de conveniencia y en su camino es impactada por el conductor, quien no se percató de la presencia de la mujer.
La chica fue impactada, brutalmente atropellada y luego aplastada por un vehículo tipo turismo, cuando este estaba saliendo de la bomba.
Testigos del lamentable suceso relataron que la víctima quedó completamente atrapada debajo del automóvil, a pesar de los desesperados esfuerzos de las personas presentes por rescatarla de la posición crítica en la que se encontraba, la joven fue retirada del vehículo con lesiones de extrema gravedad.
Se conoció que aún está con vida, pero con graves heridas en las piernas y otras partes del cuerpo.
Las autoridades competentes se hicieron presentes en la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones pertinentes.
Los agentes informaron en ese momento que con las imágenes de las cámaras se va a determinar con exactitud cómo ocurrió el atropello y establecer si hubo algún nivel de imprudencia o negligencia por parte del conductor del vehículo al realizar su maniobra.
El hecho ha generado una profunda conmoción entre los ciudadanos, especialmente entre quienes presenciaron el devastador accidente.