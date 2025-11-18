  1. Inicio
Responsable de matar a niño en Santa Bárbara estaba bajo efectos del alcohol, según la Policía

El responsable del hecho hizo varios disparó y terminó con la vida del niño, además hirió de bala a una adolescente de 14 años, quien se recupera en un centro asistencial

  • 18 de noviembre de 2025 a las 09:16
El sujeto fu detenidos por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y será remitido a los juzgados.

Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre de 30 años fue detenido de manera flagrante tras ser señalado como el responsable de la muerte de un niño de cinco años, y de herir a una adolescente de 14, en la aldea La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, quienes localizaron al sospechoso en una zona montañosa del barrio Los Julios, donde intentaba esconderse luego del ataque ocurrido el pasado domingo.

Según las primeras indagaciones, el individuo habría efectuado varios disparos mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, impactando a los menores que regresaban junto a sus familias de una actividad política. El proyectil que alcanzó al niño le provocó la muerte de inmediato.

El detenido, originario de una comunidad cercana, será remitido a la Fiscalía por el presunto delito de asesinato en perjuicio del menor Arnold Caleb Hernández Díaz y por tentativa de asesinato contra la adolescente herida, cuya identidad permanece bajo protección.

Las autoridades policiales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo el caso y reiteraron su compromiso con la protección de la población más vulnerable.

