Responsable de matar a niño en Santa Bárbara estaba bajo efectos del alcohol, según la Policía

Santa Bárbara, Honduras.- Un hombre de 30 años fue detenido de manera flagrante tras ser señalado como el responsable de la muerte de un niño de cinco años, y de herir a una adolescente de 14, en la aldea La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, quienes localizaron al sospechoso en una zona montañosa del barrio Los Julios, donde intentaba esconderse luego del ataque ocurrido el pasado domingo.