Capturan a dos hombres por muerte de niño en Santa Bárbara

Tras el hecho, ocurrido el domingo, las autoridades desplazaron un operativo desde Tegucigalpa y capturaron a los dos sujetos, quienes todavía no han sido identificados.

Santa Bárbara, Honduras.- Dos hombres fueron detenidos la noche de ayer lunes por ser sospechosos de la muerte de un niño de cinco años en la comunidad de La Cuesta, Santa Bárbara , además de herir a una adolescente de 14 años.

Las autoridades informaron que estas detenciones se realizan con el propósito de avanzar en las pesquisas y esclarecer por completo este lamentable suceso, siguiendo los protocolos establecidos por ley.

La captura de los sospechosos fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), quienes llegaron ayer a Santa Bárbara en un vehículo Black Mamba.

La Secretaría de Seguridad investiga la muerte de un niño de cinco años, registrada en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, luego de un ataque a disparos ocurrido cuando varias personas se retiraban de un evento político del partido Libertad y Refundación (Libre).

El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández, de cinco años. En el hecho también resultó herida Zeydi Castellanos, de 14 años, quien fue trasladada a un centro asistencial.

Según se informó, los dos menores regresaban de una concentración política del partido Libertad y Refundación (Libre) junto a sus padres cuando un sujeto disparó en reiteradas ocasiones.