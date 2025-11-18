  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a dos hombres por muerte de niño en Santa Bárbara

El menor murió tras ser herido de bala cuando salía de una concentración del partido Libertad y Refundación (Libre); otra menor resultó herida, pero se encuentra estable

  • 18 de noviembre de 2025 a las 07:43
Capturan a dos hombres por muerte de niño en Santa Bárbara

En un vehículo, Black Mamba, fueron llevados hasta una posta policial los involucrados en el crimen.

 Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Dos hombres fueron detenidos la noche de ayer lunes por ser sospechosos de la muerte de un niño de cinco años en la comunidad de La Cuesta, Santa Bárbara, además de herir a una adolescente de 14 años.

Tras el hecho, ocurrido el domingo, las autoridades desplazaron un operativo desde Tegucigalpa y capturaron a los dos sujetos, quienes todavía no han sido identificados.

Caleb Hernández soñaba con ser policía y murió durante balacera en Santa Bárbara

Las autoridades informaron que estas detenciones se realizan con el propósito de avanzar en las pesquisas y esclarecer por completo este lamentable suceso, siguiendo los protocolos establecidos por ley.

La captura de los sospechosos fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), quienes llegaron ayer a Santa Bárbara en un vehículo Black Mamba.

La Secretaría de Seguridad investiga la muerte de un niño de cinco años, registrada en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, luego de un ataque a disparos ocurrido cuando varias personas se retiraban de un evento político del partido Libertad y Refundación (Libre).

El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández, de cinco años. En el hecho también resultó herida Zeydi Castellanos, de 14 años, quien fue trasladada a un centro asistencial.

Según se informó, los dos menores regresaban de una concentración política del partido Libertad y Refundación (Libre) junto a sus padres cuando un sujeto disparó en reiteradas ocasiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias