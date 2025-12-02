Muere el empresario hondureño Emilio Larach a los 96 años

Tegucigalpa, Honduras.- El reconocido y querido empresario hondureño Emilio Larach Chehade falleció este martes 2 de diciembre a los 96 años, según confirmaron fuentes a EL HERALDO.
El originario de San Pedro Sula, que por más de 60 años fue el gerente de la famosa empresa Larach & Cía, murió tras permanecer ingresado varios días en un hospital de la capital de Honduras, tras presentar problemas de salud.
Larach, conocido por ser un hombre incansable, con energía, un gran trabajador y, específicamente, por la estrecha relación que tenía con todos sus colaboradores, impulsado por la convicción de que todos son una parte importante de sus compañías, murió a primera hora de este martes.
Don Emilio es considerado como uno de los líderes máximos de la empresa privada en Honduras, por su alto sentido de ética, valores y compromiso.
Durante su vida, apoyó proyectos e iniciativas con el medio ambiente, educación, responsabilidad empresarial, deportes, proyectos de agua potable, proyectos sociales.
El empresario es recordado por su cercanía con la gente, especialmente con los que asistían a las diferentes tiendas.
Se dedicaba a observar, recorre sus tiendas, hablaba personalmente con los clientes, veía qué faltaba y daba instrucciones a sus cercanos colaboradores.
¿Quién era Emilo Larach?
Emilio Larach nació en San Pedro Sula el 31 de agosto de 1929. Estudió en el Instituto José Trinidad Reyes.
Viajó a Estados Unidos a estudiar Administración de Empresas, y con solo 22 años, regresó al país, donde al poco tiempo fundó su empresa ferretera Larach & Cía.
Emilio se casó con Vilma Larach Larach, fruto de su amor nació su única hija Juanita Ivette Larach, quien por años fungió como su asistente personal.
Don Emilio fue parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCICT), donde fue presidente y vicepresidente.
Además, fungió como presidente de la Federación de Cámara de Comercio de Centroamérica (1980-1982), también fue miembro del consejo de administración de Diario El Heraldo, Diario La Prensa, Corporación Industrial del Norte, y Comidas Especializadas (Pizza Hut).