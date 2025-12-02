Muere el empresario hondureño Emilio Larach a los 96 años

Tegucigalpa, Honduras.- El reconocido y querido empresario hondureño Emilio Larach Chehade falleció este martes 2 de diciembre a los 96 años, según confirmaron fuentes a EL HERALDO.

El originario de San Pedro Sula, que por más de 60 años fue el gerente de la famosa empresa Larach & Cía, murió tras permanecer ingresado varios días en un hospital de la capital de Honduras, tras presentar problemas de salud.

Larach, conocido por ser un hombre incansable, con energía, un gran trabajador y, específicamente, por la estrecha relación que tenía con todos sus colaboradores, impulsado por la convicción de que todos son una parte importante de sus compañías, murió a primera hora de este martes.

Don Emilio es considerado como uno de los líderes máximos de la empresa privada en Honduras, por su alto sentido de ética, valores y compromiso.

Durante su vida, apoyó proyectos e iniciativas con el medio ambiente, educación, responsabilidad empresarial, deportes, proyectos de agua potable, proyectos sociales.

El empresario es recordado por su cercanía con la gente, especialmente con los que asistían a las diferentes tiendas.

Se dedicaba a observar, recorre sus tiendas, hablaba personalmente con los clientes, veía qué faltaba y daba instrucciones a sus cercanos colaboradores.