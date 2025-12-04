¿Qué candidato lidera la contienda por alcaldía el Distrito Central?

Las elecciones del 30 de noviembre han estado marcadas por disputas cerradas tanto a nivel presidencial como en las corporaciones municipales. ¿Quién lidera la contienda? Aquí los detalles:
En el Distrito Central, la contienda por la Alcaldía se mantiene voto a voto entre Jorge Aldana, del partido Libertad y Refundación, y Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional.
Con el 90.58% de las actas escrutadas hasta el 4 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registra una diferencia mínima.
Según el conteo divulgado a las 12:26 p.m., Aldana suma 142,963 votos (37.94%), mientras Zelaya acumula 141,966 votos (37.67%), una distancia de apenas 997 sufragios.
Aldana afirmó a los medios de comunicación este jueves que ha mantenido la ventaja en cada fase del proceso electoral, pese a las fallas del sistema y presuntas irregularidades en la transmisión de actas.
Durante su intervención, denunció la existencia de siete actas que calificó como fraudulentas y que, según dijo, contienen una cantidad imposible de votos.
"En siete urnas de la capital metieron 5,495 votos, cuando cada urna tiene como máximo 350 votantes. En una de ellas sacaron 965 votos. No a la mano peluda, no vamos a permitir que regresen", advirtió.
Por su parte, Zelaya aseguró en conferencia de prensa que los resultados preliminares cambiarán con el ingreso de votos rurales, donde afirma conservar una ventaja.
Señaló que sus cifras internas le otorgan el triunfo. "En el 100 por ciento de las actas nosotros ganamos por un margen de 5,400 votos en nuestros datos con actas en mano", afirmó.
En tercer lugar se ubica Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 73,993 votos, seguido por Ever Velásquez, de Democracia Cristiana, con 10,311, y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, con 7,541.
Las elecciones generales se celebraron el 30 de noviembre de 2025, cuando los hondureños eligieron presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.