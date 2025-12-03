  1. Inicio
Cárteles de políticos ya están siendo retirados de las calles de la capital

El rostro de los políticos ya no será una imagen que tendrán que ver los capitalinos al salir a las calles. La AMDC ya está ejecutando el retiro correspondiente

  • 03 de diciembre de 2025 a las 13:13
La población capitalina ya no tendrá que ver los rostros de los políticos plantados en todas las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.

Foto: Estalín Irias
Equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya está realizando el retiro de toda la propaganda política que invade la capital.

Foto: Estalín Irias
Desde los cárteles más grandes, hasta los más pequeños, la meta es que la ciudad vuelva a quedar despejada del ambiente político.

Foto: Estalín Irias
Cárteles de Godofredo Fajardo, Eliseo Castro y Carlos Eduardo Reina son parte de los retiros que se están ejecutando en estos momentos.

Foto: Estalín Irias
Cabe destacar que, desde enero del presente año, los políticos invadieron la capital con sus rostros para darse a conocer con la población y obtener su apoyo.

Foto: Estalín Irias
Postes, muros, árboles, cada soporte de la capital tenía al menos un rótulo de algún político hondureño.

Foto: Estalín Irias
Las elecciones generales se desarrollaron el pasado domingo 30 de noviembre. Cientos de hondureños salieron a las calles para ejercer su derecho.

Foto: Estalín Irias
De momento, en la categoría presidencial, se mantiene a la cabeza el candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.

Foto: Estalín Irias
Mientras que, en las diputaciones, la mayoría está dividida entre el Partido Nacional y Liberal. Libertad y Refundación (Libre) resultó con una minoría.

Foto: Estalín Irias
Aunque el destino del país aún se mantiene incierto, la realidad es que el proceso electoral en Honduras está llegando a su etapa final y lo único que queda para el pueblo hondureño es mantener paciencia.

 Foto: Estalín Irias
