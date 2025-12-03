Cárteles de políticos ya están siendo retirados de las calles de la capital

La población capitalina ya no tendrá que ver los rostros de los políticos plantados en todas las calles de Tegucigalpa y Comayagüela.
Equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya está realizando el retiro de toda la propaganda política que invade la capital.
Desde los cárteles más grandes, hasta los más pequeños, la meta es que la ciudad vuelva a quedar despejada del ambiente político.
Cárteles de Godofredo Fajardo, Eliseo Castro y Carlos Eduardo Reina son parte de los retiros que se están ejecutando en estos momentos.
Cabe destacar que, desde enero del presente año, los políticos invadieron la capital con sus rostros para darse a conocer con la población y obtener su apoyo.
Postes, muros, árboles, cada soporte de la capital tenía al menos un rótulo de algún político hondureño.
Las elecciones generales se desarrollaron el pasado domingo 30 de noviembre. Cientos de hondureños salieron a las calles para ejercer su derecho.
De momento, en la categoría presidencial, se mantiene a la cabeza el candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.
Mientras que, en las diputaciones, la mayoría está dividida entre el Partido Nacional y Liberal. Libertad y Refundación (Libre) resultó con una minoría.
Aunque el destino del país aún se mantiene incierto, la realidad es que el proceso electoral en Honduras está llegando a su etapa final y lo único que queda para el pueblo hondureño es mantener paciencia.