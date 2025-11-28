Negocios en la capital se blindan previo a las elecciones generales

Con tablas, láminas e incluso candados de refuerzo, algunos negocios de la capital han comenzado a fortalecer su seguridad ante el panorama de las elecciones generales en el país. Así lucen algunos negocios de la capital:
Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños se preparan para ejercer su voto a nivel departamental, municipal y legislativo.
Hace una semana, negocios comenzaron a blindar sus fachadas. Esta práctica no es nueva: en elecciones anteriores los comercios también recurrieron a blindajes similares para evitar saqueos o daños.
Esta reacción, principalmente en comercios del centro de la capital y en zonas comerciales concurridas, se debe a la incertidumbre que rodea este proceso electoral.
Todo ocurre en medio de un clima político tenso y cuestionamientos sobre la transparencia del voto que se ha llevado en este proceso electoral general.
Estos negocios se anticipan a lo ocurrido en 2017, fecha en la que manifestantes saquearon varios centros comerciales en la capital y provocaron daños importantes en los negocios.
En esa fecha, manifestantes de la Alianza de Oposición salieron a las calles para protagonizar violentas protestas en varias zonas del país.
Al menos un centenar de personas, entre hombres y mujeres, fueron capturados en ese entonces por saquear casas comerciales ubicadas en las principales ciudades de Honduras.
La creciente desconfianza empresarial se enmarca en un contexto de denuncias de presunta intimidación a medios de comunicación, tensión política y temores de violencia post-electoral.
Hasta ahora, en la capital se reporta un notable incremento en las medidas de seguridad y en la instalación de refuerzos en locales comerciales.