“Regresar a la narcodictadura, ¡jamás!”: invaden la capital con grafitis políticos previo a elecciones

Tegucigalpa y Comayagüela se encuentran repletos de grafitis con mensajes políticos cuando se acerca la celebración de las elecciones generales

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:27
1 de 10

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela lucen repletas de grafitis con mensajes políticos, a pocas horas de que se desarrollen las elecciones generales 2025. Más fotos a continuación.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
2 de 10

El ambiente político se vuelve, cada vez, más tenso en las calles de Honduras, especialmente, en Tegucigalpa y Comayagüela, donde las personas han dejado claras sus posturas políticas con la ayuda de grafitis.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
3 de 10

Desde puentes, hasta muros, cualquier espacio libre es suficiente para aquellos que quieren dejar en claro sus sentimientos previo a las elecciones generales, donde se definirá una nueva administración para los próximos cuatro años.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
4 de 10

“Ñangaras”, “Regresar a la narcodictadura ¡jamás!” y “No volverán”, son parte de los mensajes que algunas personas han dejado en las calles capitalinas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
5 de 10

También relucen algunos mensajes en forma de apoyo a sus partidos: “Libre ya ganó” y “Libre se queda”.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
6 de 10

Estos escritos muestran el fervor que consume a los ciudadanos, a tan pocos días del proceso electoral. Aunque los mensajes son diversos, la intención es una sola: alzar la voz.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
7 de 10

Mientras tanto, los ciudadanos que recorren las calles leen los grafitis, algunos con alegría y otros con total rechazó.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
8 de 10

Cada día un nuevo grafiti nace y con ello, la esperanza de que las autoridades puedan notar lo que sienten por cada uno de ellos.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
9 de 10

El proceso electoral se desarrolla bajo suma tensión tras una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el pasado miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó su apoyo a los candidatos presidenciales Rixi Moncada y Salvador Nasralla.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
10 de 10

Trump aseguró que la mejor opción para los hondureños es Nasry Asfura, del Partido Nacional. Esta situación mantiene en incertidumbre tanto a los políticos como a la población. Los grafitis también han sido una forma de demostrar su opinión al respecto.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
