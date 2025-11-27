“Regresar a la narcodictadura, ¡jamás!”: invaden la capital con grafitis políticos previo a elecciones

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela lucen repletas de grafitis con mensajes políticos, a pocas horas de que se desarrollen las elecciones generales 2025. Más fotos a continuación.
El ambiente político se vuelve, cada vez, más tenso en las calles de Honduras, especialmente, en Tegucigalpa y Comayagüela, donde las personas han dejado claras sus posturas políticas con la ayuda de grafitis.
Desde puentes, hasta muros, cualquier espacio libre es suficiente para aquellos que quieren dejar en claro sus sentimientos previo a las elecciones generales, donde se definirá una nueva administración para los próximos cuatro años.
“Ñangaras”, “Regresar a la narcodictadura ¡jamás!” y “No volverán”, son parte de los mensajes que algunas personas han dejado en las calles capitalinas.
También relucen algunos mensajes en forma de apoyo a sus partidos: “Libre ya ganó” y “Libre se queda”.
Estos escritos muestran el fervor que consume a los ciudadanos, a tan pocos días del proceso electoral. Aunque los mensajes son diversos, la intención es una sola: alzar la voz.
Mientras tanto, los ciudadanos que recorren las calles leen los grafitis, algunos con alegría y otros con total rechazó.
Cada día un nuevo grafiti nace y con ello, la esperanza de que las autoridades puedan notar lo que sienten por cada uno de ellos.
El proceso electoral se desarrolla bajo suma tensión tras una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el pasado miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó su apoyo a los candidatos presidenciales Rixi Moncada y Salvador Nasralla.
Trump aseguró que la mejor opción para los hondureños es Nasry Asfura, del Partido Nacional. Esta situación mantiene en incertidumbre tanto a los políticos como a la población. Los grafitis también han sido una forma de demostrar su opinión al respecto.