Ana García revela qué dijo Juan Orlando Hernández en su primera videollamada tras liberación

Tegucigalpa, Honduras.- "Ha sido un momento tan inolvidable", dijo en un tono entusiasmado y agradeciendo a Dios y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ex primera dama, Ana García de Hernández, tras hablar en videollamada con su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. El sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) actualizó este martes que el expresidente Hernández, con registro 91441‑054, fue liberado el 1 de diciembre de 2025, tras permanecer recluido en la prisión USP Hazelton, en Virginia Occidental. "Está libre, gracias a Dios y al presidente Donald Trump. El día de ayer (1 de diciembre) en la noche él ya estaba en libertad. Estoy contenta con el presidente Trump", confirmó la abogada.

En cuanto a su ubicación actual, reveló que su esposo "hoy está en un lugar seguro, ha sido una recomendación de las personas que están encargadas de su seguridad". Recalcando el agradecimiento a Trump, García reveló que, gracias al indulto aprobado, "esta mañana, después de casi 4 años, (hablamos) en una videollamada que tuvimos. Ha sido un momento tan inolvidable, lleno de emoción y alegría." Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Él está como siempre, yo le dije, "baby, te veo guapísimo como siempre". Él está fuerte y yo sé que en su momento él va a darle un mensaje al pueblo hondureño y en sus redes sociales él lo va a anunciar", agregó.

Lo primero que hicieron, según lo recuerda tras recibir esa noticia, fue "orar y dimos gracias a Dios en una llamada con nuestros hijos y mi suegra, que está con nosotros. Dimos gracias a Dios por este milagro". La ex primera dama aclaró que, por motivos de seguridad de su esposo y recomendaciones, él está bajo resguardo, por lo que han realizado una petición para poder obtener la visa para sus hijos y para ella, con el fin de poder unirse a Juan Orlando y tomar decisiones más adelante. "El pueblo sabe la situación y la persecución política que han comenzado a anunciar. Hay personas que fueron asignadas para su tema de seguridad", explicó. En cuanto a su primera comunicación al país que un día gobernó, Ana García informo que Juan Orlando "va a comunicar eso (su regreso) en su momento al pueblo hondureño. Hablamos con él y dijo que pondría en sus redes sociales algo en el transcurso del día. Él va a ver en qué momento contacta al pueblo hondureño para enviarles un mensaje. Pero ahora las recomendaciones ya fueron dadas".