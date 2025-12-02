  1. Inicio
Ana García revela qué dijo Juan Orlando Hernández en su primera videollamada tras liberación

La ex primera dama agradeció al presidente de EE  UU por el indulto concedido a su esposo, Juan Orlando Hernández, lo que le permitió ver su rostro en una videollamada

  • 02 de diciembre de 2025 a las 06:46
"Cada día que podíamos le pedíamos a Dios que hiciera el milagro de poder estar juntos. Pero ya está hecho, él está en libertad y ya pronto podremos abrazarlo", dijo la esposa del exmandatario.

Tegucigalpa, Honduras.- "Ha sido un momento tan inolvidable", dijo en un tono entusiasmado y agradeciendo a Dios y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la ex primera dama, Ana García de Hernández, tras hablar en videollamada con su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández.

El sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP) actualizó este martes que el expresidente Hernández, con registro 91441‑054, fue liberado el 1 de diciembre de 2025, tras permanecer recluido en la prisión USP Hazelton, en Virginia Occidental.

"Está libre, gracias a Dios y al presidente Donald Trump. El día de ayer (1 de diciembre) en la noche él ya estaba en libertad. Estoy contenta con el presidente Trump", confirmó la abogada.

Juan Orlando Hernández fue liberado tras indulto de Donald Trump

En cuanto a su ubicación actual, reveló que su esposo "hoy está en un lugar seguro, ha sido una recomendación de las personas que están encargadas de su seguridad".

Recalcando el agradecimiento a Trump, García reveló que, gracias al indulto aprobado, "esta mañana, después de casi 4 años, (hablamos) en una videollamada que tuvimos. Ha sido un momento tan inolvidable, lleno de emoción y alegría."

"Él está como siempre, yo le dije, "baby, te veo guapísimo como siempre". Él está fuerte y yo sé que en su momento él va a darle un mensaje al pueblo hondureño y en sus redes sociales él lo va a anunciar", agregó.

"Ha quedado en libertad": Así informa el mundo que Juan Orlando Hernández salió de prisión

Lo primero que hicieron, según lo recuerda tras recibir esa noticia, fue "orar y dimos gracias a Dios en una llamada con nuestros hijos y mi suegra, que está con nosotros. Dimos gracias a Dios por este milagro".

La ex primera dama aclaró que, por motivos de seguridad de su esposo y recomendaciones, él está bajo resguardo, por lo que han realizado una petición para poder obtener la visa para sus hijos y para ella, con el fin de poder unirse a Juan Orlando y tomar decisiones más adelante. "El pueblo sabe la situación y la persecución política que han comenzado a anunciar. Hay personas que fueron asignadas para su tema de seguridad", explicó.

En cuanto a su primera comunicación al país que un día gobernó, Ana García informo que Juan Orlando "va a comunicar eso (su regreso) en su momento al pueblo hondureño. Hablamos con él y dijo que pondría en sus redes sociales algo en el transcurso del día. Él va a ver en qué momento contacta al pueblo hondureño para enviarles un mensaje. Pero ahora las recomendaciones ya fueron dadas".

Actualizado registro de liberación del expresidente Juan Orlando Hernández

Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión y cinco de libertad condicional por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, el presidente de EE. UU., en su cuenta de Truth Social, anunció que otorgaría “un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”.

