Ana García confirma liberación de Juan Orlando Hernández: "Mi esposo volvió a ser un hombre libre"

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de tres años recluido en una cárcel estadounidense de alta seguridad, finalmente el expresidente Juan Orlando Hernández quedó en libertad, según lo confirmó su esposa, Ana García de Hernández.
En su cuenta de X/Twitter, la ex primera dama anunció que, después de una larga espera, finalmente su esposo fue liberado, en cumplimiento con el anuncio del mandatario Donald Trump de concederle un indulto (perdón)
"Gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump”, expresó García en X.
"¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre", posteó.
La información ha sido verificada directamente en la base de datos pública del sitio oficial del Federal Bureau of Prisons (BOP), donde confirma que Hernández, con registro 91441‑054, aparece con fecha de liberación para el 1 de diciembre de 2025, ubicado actualmente en la prisión USP Hazelton.
Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas de fuego en una corte de Nueva York, Estados Unidos.
“Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo”, continuó la ex primera dama, quien desde 2022 que su esposo fue arrestado y extraditado ha librado junto a sus hijas una campaña en defensa de su esposo, la cual incluía frases como la de "Volverá".
La liberación de JOH (como se le conoce al exmandatario hondureño) ocurre luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el pasado 28 de noviembre que le daría un indulto, por considerar que su proceso legal no fue apropiado.
"Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", publicó en su cuenta de Truth Social.