Sentencia a Midence Oquelí se conoce este jueves

Nueva York, Estados Unidos.-La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York remitió una carta al juez federal Lewis A. Kaplan en la que rechaza las recientes maniobras de la defensa de exdiputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios para desacreditar el testimonio del testigo cooperante Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los principales testigos en el caso por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos. El juez Kaplan deberá dictar sentencia hoy, en un caso que se suma a la lista de procesos de alto perfil relacionados con narcotráfico que involucran a exfuncionarios hondureños. El documento, con fecha 3 de diciembre de 2025, fue remitido en vísperas de la audiencia de sentencia programada para hoy 4 de diciembre, como respuesta a la presentación complementaria de la defensa del pasado 27 de noviembre.

En diciembre de 2024, el excongresista aceptó cargos relacionados con narcotráfico, aunque rechazó su implicación con la estructura criminal “Los Cachiros” y negó haber participado en asesinatos o actos de tortura en Honduras. Inicialmente, fue imputado por tres cargos; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso y porte de ametralladoras y artefactos explosivos, y facilitación para que otros utilizaran armas en apoyo de la conspiración. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, Martínez Turcios solo se declaró culpable del primer cargo, lo que redujo sustancialmente la condena.

Caso contra Midence Oquelí

Midence Oquelí Martínez Turcios, de 57 años, fue diputado del Congreso Nacional de Honduras y es el segundo congresista hondureño procesado por narcotráfico en Estados Unidos en el marco de una investigación de la DEA sobre vínculos políticos con organizaciones criminales. Las investigaciones judiciales indican que Martínez Turcios fue miembro de Los Cachiros, una violenta organización hondureña dedicada al tráfico de drogas. Entre 2004 y 2014, el exdiputado habría recibido más de un millón de dólares en sobornos y otros pagos de los líderes del grupo, dinero que utilizó para financiar sus campañas políticas y enriquecerse.