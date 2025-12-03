Operativos en mercados para frenar abusos en precios de la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección General de ProtecciónD al Consumidor (DGPC), realiza operativos en los mercados y ferias de la capital hondureña con el objetivo de evitar abusos en los precios de productos de la canasta básica durante la temporada navideña.

El titular de esta dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), José Santos Cabrera, informó que las inspección en mercados como San Isidro, Zonal Belén y varias ferias ubicadas en Tegucigalpa y Comayagüela. Estos operativos buscan vigilar que los comerciantes respeten los precios y la normativa vigente.

Cabrera detalló que a lo largo del mes los operativos continuarán de forma constantre en centros comerciales, y se realizarán en coordinación con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la ley.

En los últimos días, las autoridades han detectado diversas irregularidades entre los comerciantes inspeccionados. Entre ellas, productos vencidos, mercancía en mal estado, publicidad engañosa y negocios que no cuentan con el libro de quejas para los consumidores.