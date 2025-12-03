Operativos en mercados para frenar abusos en precios de la canasta básica

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección General de ProtecciónD al Consumidor (DGPC), realiza operativos en los mercados y ferias de la capital hondureña con el objetivo de evitar abusos en los precios de productos de la canasta básica durante la temporada navideña.
El titular de esta dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), José Santos Cabrera, informó que las inspección en mercados como San Isidro, Zonal Belén y varias ferias ubicadas en Tegucigalpa y Comayagüela. Estos operativos buscan vigilar que los comerciantes respeten los precios y la normativa vigente.
Cabrera detalló que a lo largo del mes los operativos continuarán de forma constantre en centros comerciales, y se realizarán en coordinación con el Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la ley.
En los últimos días, las autoridades han detectado diversas irregularidades entre los comerciantes inspeccionados. Entre ellas, productos vencidos, mercancía en mal estado, publicidad engañosa y negocios que no cuentan con el libro de quejas para los consumidores.
El funcionario aseguró que, pese a estas anomalías, los precios de los productos que conforman la canasta básica se han mantenido estables en las últimas semanas; un alivio para los hogares hondureños.
Sobre los costos de la carne, Cabrera actualizó datos. Señaló que el precio del pollo en las ferias de Tegucigalpa ronda los 26.50 lempiras por libra, mientras que en los mercados oscila entre 31 y 33 lempiras.
La carne de cerdo cuesta aproximadamente 68 lempiras por libra en las ferias y 70 lempiras en los mercados de la capital. En el caso de la carne de res, su valor se mantiene entre 84 y 85 lempiras en Zonal Belén y San Isidro.
El funcionario explicó que en los supermercados la carne de cerdo tiene un precio que varía entre 52 y 58 lempiras por libra, mientras que la carne de pollo congelada se comercializa entre 37 y 38 lempiras por libra.
En cuanto al huevo, Cabrera detalló que el cartón se vende entre 75, 80, 90 y 95 lempiras, dependiendo del tamaño y la calidad del producto.
Para la temporada navideña, los comerciantes suelen aprovechar el aumento en la demanda, ya que representa una de las épocas de mayores ventas.