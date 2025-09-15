Precios de los granos y verduras no registran alzas en los mercados de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Feria del Agricultor de Villa Nueva, Rony Padilla, informó que en las últimas dos semanas los precios de los huevos y las verduras se han mantenido estables en este centro de abasto.

“Los precios se mantienen: el huevo normal está a 90 lempiras y el grande a 95. La medida de frijol está entre 100, 105 y 110 lempiras”, detalló Padilla.

Agregó que la medida de cinco libras de maíz amarillo se cotiza a 30 lempiras, mientras que el maíz blanco tiene un precio menor. Otros productos, como las verduras, también mantienen sus costos en la Feria del Agricultor de Villa Nueva.

Por su parte, Adalid Irías, representante de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), señaló que en la Feria del Agricultor del Estadio Chelato Uclés, de 14 productos monitoreados, 11 registraron bajas y tres reportaron incrementos. Mientras tanto, en el mercado Zonal, de 10 productos con variación, siete bajaron y tres tuvieron alzas moderadas.