Precios de los granos y verduras no registran alzas en los mercados de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Feria del Agricultor de Villa Nueva, Rony Padilla, informó que en las últimas dos semanas los precios de los huevos y las verduras se han mantenido estables en este centro de abasto.
“Los precios se mantienen: el huevo normal está a 90 lempiras y el grande a 95. La medida de frijol está entre 100, 105 y 110 lempiras”, detalló Padilla.
Agregó que la medida de cinco libras de maíz amarillo se cotiza a 30 lempiras, mientras que el maíz blanco tiene un precio menor. Otros productos, como las verduras, también mantienen sus costos en la Feria del Agricultor de Villa Nueva.
Por su parte, Adalid Irías, representante de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), señaló que en la Feria del Agricultor del Estadio Chelato Uclés, de 14 productos monitoreados, 11 registraron bajas y tres reportaron incrementos. Mientras tanto, en el mercado Zonal, de 10 productos con variación, siete bajaron y tres tuvieron alzas moderadas.
“La volatilidad está concentrada en verduras y legumbres. A medida que ingresan más productos al mercado, sus precios tienden a bajar”, explicó Irías en declaraciones a El Heraldo. En el caso de los granos básicos, los precios se mantienen estables con leves reducciones.
La carga de maíz de primera calidad bajó 10 lempiras, pasando de 1,460 a 1,450, mientras que el quintal disminuyó de 730 a 725 lempiras.
“El maíz nuevo, de este año, es el que más busca la gente. También hay uno de menor calidad que ronda los 700 lempiras, pero no tiene buena demanda porque produce tortillas con mal olor”, detalló el representante de Defco.
El frijol rojo y rosado se mantiene entre 2,100 y 2,200 lempiras el quintal, sin cambios significativos en las últimas semanas. La Dirección de Protección al Consumidor (DGPC) informó que los precios de la canasta básica se han mantenido en las últimas dos semanas.
“No hemos reportado incrementos, no ha subido nada esta semana”, aseguró Enrique Santos Cabrera, director de la DGPC.