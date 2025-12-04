Justicia de EE UU condena a 21 años y medio de prisión al exdiputado Midence Oquelí Martínez

Nueva York, Estados Unidos, -La justicia de Estados Unidos condenó a 21 años y medio de prisión al exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios.

La sentencia emitida este jueves por el juez Lewis Kaplan en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En la disputa por la pena, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó 30 años de prisión, argumentando la gravedad de la actividad criminal que se le atribuye.

La defensa, por su parte, pidió 12 años, asegurando que su cliente no tuvo un rol de liderazgo dentro de la estructura y que había decidido asumir responsabilidad por uno de los cargos.

Tras valorar ambas posiciones, el juez Kaplan determinó imponer una condena de 20 años.

El excongresista del Partido Liberal aceptó en diciembre de 2024 un cargo por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Durante el proceso, negó haber pertenecido a la estructura criminal Los Cachiros y rechazó cualquier participación en asesinatos o actos de tortura en Honduras.

El excongresista había sido imputado inicialmente por tres delitos: conspiración para importar cocaína, uso y porte de ametralladoras y artefactos explosivos, y facilitación para que terceros emplearan armas en apoyo de la conspiración.

Sin embargo, al declararse culpable únicamente del primer cargo, logró reducir el rango de la condena.

Midence Oquelí fue diputado del Partido Liberal de Honduras por el departamento de Colón entre 2010 y 2018.