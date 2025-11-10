  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Sube el precio de la carne de res en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

El coordinador de la Feria del Estadio Nacional, Jimmy Ponce confirmó que el precio de la carne de res aumentó debido a que el producto se concentra en pocas manos

  • 10 de noviembre de 2025 a las 12:11
Sube el precio de la carne de res en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Pese a la temporada lluviosa y el abundante pasto, la libra de carne de res subió en la Feria del Estadio Nacional, según confirmaron los comerciantes del lugar.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la libra de carne de res registró un nuevo aumento en la Feria del Agricultor y del Artesano, ubicada frente al Estadio Nacional Chelato Uclés, afectando el presupuesto de las familias capitalinas que buscan ahorrar en este centro de abasto.

Jimmy Ponce, coordinador de la Feria, confirmó a EL HERALDO que la libra de carne incrementó en promedio dos lempiras. “Desde el viernes pasado el precio pasó de 82 a 84 lempiras la libra”, detalló.

“Nos extrañó este incremento en un mes de noviembre con lluvias y suficiente pasto. Hemos investigado y en realidad la carne está concentrada en pocas manos en las ciudades”, señaló.

El coordinador amplió que aunque hay muchos ganaderos que traen a Promdeca, ya en Tegucigalpa la carne se concentra en pocas manos.

“La carne es un producto que pasa muchos eslabones para que pueda llegar al mercado, por lo que es fácil que se pongan de acuerdo entre los distribuidores”, detalló el comerciante.

¿Cuánto subió la Canasta Básica de Alimentos en primer semestre 2025?

Sin embargo, el entrevistado informó que este martes 11 de noviembre sostendrán una reunión para tratar el tema “En realidad nosotros solo le subimos dos lempiras, porque si hablamos de San Pedro Sula y Danlí, tengo contactos con los presidentes de esa zona, fueron 5 lempiras”, detalló Ponce.

Por su parte, en la feria de la colonia Villa Nueva, Rony Padilla, presidente del centro de abasto, confirmó que “aquí se mantienen los precios, el único que subió fue la papa y la zanahoria”, expresó.

En cuanto al precio de la libra de pollo y de cerdo mencionó que también mantienen los precios.

“La carne de pollo se mantiene a 27 lempiras la libra y 75 lempiras la carne de res”, indicó Rony Padilla.

Yeimy Flores, vicepresidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Zonal, informó que se mantienen los precios en este lugar de ventas.

“Se mantiene hasta el momento la canasta básica. Y la libra de carne de cerdo está a 73 lempiras y 83 lempiras la de res.”

Amplió que hay carnicerías que venden a 68 la libra de carne de cerdo por mayoreo.

Verduras y granos básicos reportan alzas de precios en mercados de la capital

Además, detalló que el mercado Zonal Belén es uno de los más fuertes en canales de distribución para toda compañía, empresa, fábrica y productores.

“Nuestras compras siempre son en grandes volúmenes, entonces eso permite poder tener buenos precios en nuestras negociaciones con proveedores y así mismo poder trasladarle a nuestros clientes el precio más bajo”, concluyó Flores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias