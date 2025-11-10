Sube el precio de la carne de res en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la libra de carne de res registró un nuevo aumento en la Feria del Agricultor y del Artesano, ubicada frente al Estadio Nacional Chelato Uclés, afectando el presupuesto de las familias capitalinas que buscan ahorrar en este centro de abasto.

Jimmy Ponce, coordinador de la Feria, confirmó a EL HERALDO que la libra de carne incrementó en promedio dos lempiras. “Desde el viernes pasado el precio pasó de 82 a 84 lempiras la libra”, detalló.

“Nos extrañó este incremento en un mes de noviembre con lluvias y suficiente pasto. Hemos investigado y en realidad la carne está concentrada en pocas manos en las ciudades”, señaló.

El coordinador amplió que aunque hay muchos ganaderos que traen a Promdeca, ya en Tegucigalpa la carne se concentra en pocas manos.

“La carne es un producto que pasa muchos eslabones para que pueda llegar al mercado, por lo que es fácil que se pongan de acuerdo entre los distribuidores”, detalló el comerciante.