Suben precios de verduras mientras quintal de maíz registra baja en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los mercados del Distrito Central presentan variaciones en los precios de las verduras y legumbres, mientras que el quintal de maíz registra una baja de hasta 30 lempiras en los principales centros de abasto de la capital.
Según sondeos de campo realizados por la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida, presidida por Adalid Irías, varias verduras han registrado alzas significativas esta semana.
Entre los productos que aumentaron de precio destacan el apio, que subió de 8 a 10 lempiras, y el cilantro de pata, que duplicó su valor, pasando de 5 a 10 lempiras. La lechuga también incrementó su precio, de 20 a 25 lempiras por unidad, mientras que la papa pasó de 10 a 12 lempiras la libra.
Las cebollas registraron los aumentos más notables: la roja subió de 18 a 24 lempiras por libra y la cebolla en mazo, de 40 a 55 lempiras. El culantro de castilla también aumentó de 10 a 12 lempiras.
José Santos Cabrera, director de Protección al Consumidor, reconoció que algunas verduras han subido. “El repollo, la zanahoria y el tomate presentan alguna variación, pero hay plazas donde se pueden encontrar más baratos que en otras”, comentó.
En contraste con las verduras, el maíz ha registrado una disminución en su precio. El quintal de maíz de 100 libras bajó L. 30, pasando de 730 a 700 lempiras, mientras que la medida de 5 libras se redujo de 38 a 36 lempiras, según los reportes de los mercados locales.
En cuanto a las frutas, también se registran pequeños incrementos. Productos como el aguacate, el maracuyá y otros de temporada han presentado aumentos de uno a dos lempiras, impactando la canasta familiar.
Otros productos de consumo básico como los huevos, el pollo y las carnes mantienen cierta estabilidad. El cartón de huevos grandes se mantiene en L90, el pollo entero en 27 lempiras la libra y el tajo de res en L82 la libra. También se reporta estabilidad en lácteos y mariscos.
Algunos campesinos explican que las pérdidas en ciertas verduras se deben a las lluvias, que afectan la calidad y disponibilidad de los cultivos, generando presiones en el mercado y elevando los precios en algunas zonas.