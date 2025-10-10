Suben precios de verduras mientras quintal de maíz registra baja en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los mercados del Distrito Central presentan variaciones en los precios de las verduras y legumbres, mientras que el quintal de maíz registra una baja de hasta 30 lempiras en los principales centros de abasto de la capital.

Según sondeos de campo realizados por la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida, presidida por Adalid Irías, varias verduras han registrado alzas significativas esta semana.

Entre los productos que aumentaron de precio destacan el apio, que subió de 8 a 10 lempiras, y el cilantro de pata, que duplicó su valor, pasando de 5 a 10 lempiras. La lechuga también incrementó su precio, de 20 a 25 lempiras por unidad, mientras que la papa pasó de 10 a 12 lempiras la libra.

Las cebollas registraron los aumentos más notables: la roja subió de 18 a 24 lempiras por libra y la cebolla en mazo, de 40 a 55 lempiras. El culantro de castilla también aumentó de 10 a 12 lempiras.

José Santos Cabrera, director de Protección al Consumidor, reconoció que algunas verduras han subido. “El repollo, la zanahoria y el tomate presentan alguna variación, pero hay plazas donde se pueden encontrar más baratos que en otras”, comentó.