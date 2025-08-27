Canasta básica de alimentos subió L3,420.15 en 42 meses en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El costo de los alimentos de consumo básico reporta un fuerte incremento en Honduras durante los últimos años.
Así se constatan en las cifras de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS). Ejemplo de lo anterior es que en enero de 2022, la canasta básica costaba 9,502.95 lempiras para una familia de cinco miembros.
Para junio de 2025, el valor subió a 12,923.10 lempiras. Comparando ambos períodos, la canasta alimenticia acumula un incremento de 3,420.15 lempiras en 42 meses.
Esas cifras superan los valores de enero de 2018 a junio de 2021 cuando la canasta básica subió 890 lempiras al pasar de L8,234.50 a L9,124.50 al mes. En valores porcentuales, el aumento es de 35.99% entre 2022-2022, superior que el 10.80% del 2018-2021.
Canasta básica
En Honduras, el contenido energético per cápita es de 2,200 kilocalorías, para un hogar de cinco personas, no obstante, el Banco Central de Honduras (BCH) trabaja en la revisión de la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es la variable para calcular el valor de la canasta alimenticia y el costo de vida, de acuerdo con la STSS.
La canasta de alimentos está conformada por 30 productos que se agrupan en: cereales (arroz, pan molde y tortilla de maíz), productos lácteos (crema, queso fresco, leche pasteurizada y natural, leche en polvo), carnes (aves, cerdo, pescado, costilla y tajo de res), huevos de gallina, leguminosas (frijoles rojos), azúcares (azúcar blanca), grasas (aceite y manteca vegetal), verduras (repollo, tomate, cebolla, papa y yuca), frutas (naranja, banano y plátano), otros (café, refrescos procesados, salsas, sal y otros condimentos).
Pobreza extrema
Un análisis del Banco Central indica que en Honduras 5,026,174 personas (1,143,011 hogares) viven en la extrema pobreza, o sea que su ingreso per cápita es menor que el costo de la canasta básica de alimentos. Lo anterior significa que tienen ingresos menores a 2,468.91 lempiras mensuales