Canasta básica de alimentos subió L3,420.15 en 42 meses en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El costo de los alimentos de consumo básico reporta un fuerte incremento en Honduras durante los últimos años.

Así se constatan en las cifras de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS). Ejemplo de lo anterior es que en enero de 2022, la canasta básica costaba 9,502.95 lempiras para una familia de cinco miembros.

Para junio de 2025, el valor subió a 12,923.10 lempiras. Comparando ambos períodos, la canasta alimenticia acumula un incremento de 3,420.15 lempiras en 42 meses.