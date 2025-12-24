Familia de Nasry Asfura: así son la esposa e hijas del nuevo presidente electo de Honduras

Nasry Asfura, presidente electo para gobernar Honduras durante el periodo 2026-2030, ha señalado en distintas ocasiones que su vida familiar ha sido un pilar fundamental en su trayectoria personal y política. Aquí le contamos cómo está conformada su familia.
Su esposa es Lissette Del Cid, con quien mantiene una relación de varias décadas. De acuerdo con el propio Asfura, ambos se conocieron el 24 de noviembre de 1984, fecha que marca el inicio de una relación que ha trascendido el ámbito privado.
Desde entonces, la pareja ha construido una vida en común basada en la estabilidad familiar. En este año 2025, Nasry Asfura y Lissette Del Cid cumplieron 40 años de matrimonio, un hito que el político ha resaltado públicamente.
El aniversario representa una de las relaciones más duraderas dentro del entorno político hondureño. Aunque Del Cid mantiene un perfil discreto, su presencia ha sido clave en el ámbito familiar.
Fruto de este matrimonio, la pareja formó una familia compuesta por tres hijas y tres nietas, según ha expresado el propio Asfura.
Este núcleo familiar ha sido mencionado por el político como parte esencial de su vida personal. Las hijas del matrimonio son Monique, Stephanie y Alexandra Asfura, todas mayores de edad.
A lo largo de los años, han estado presentes en distintos momentos de la vida pública y privada de su padre. Pese a ello, la exposición pública de las hijas de Asfura ha sido limitada, en línea con la decisión familiar de mantener la vida privada alejada del foco político. Su aparición en actos oficiales ha sido esporádica.
En algunos casos, las hijas han sido vistas acompañando a su padre en eventos públicos y familiares. Estas apariciones han ocurrido principalmente en actividades protocolarias o de carácter social.
Stephanie Asfura y Alexandra Asfura mantienen un perfil bajo tanto dentro como fuera del entorno político. Hasta ahora, no se les ha vinculado directamente con actividades públicas o partidarias.
Por su parte, Monique Asfura es la hija que ha tenido mayor participación en el ámbito comunicacional. Ha brindado apoyo a iniciativas y proyectos vinculados a la carrera pública de su padre.