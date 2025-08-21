Café hondureño está cerca de 2,150 millones de dólares en exportaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El café cerrará el próximo 30 de septiembre la cosecha 2024-2025 con la cifra más alta en divisas en la historia de este sector productivo. La meta es 2,150 millones de dólares y del 1 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025 tiene un cumplimiento de 96.53% al sumar $2,075.5 millones.

De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), el volumen exportado al pasado 15 de agosto ascendió a 4.50 millones de sacos de 60 kilogramos. La meta para esta temporada es de 4.8 millones de sacos, que en quintales de 46 kilogramos equivale a 6.3 millones.

Honduras tiene pendiente de exportar alrededor de 300,000 sacos, que dejarían entre 75 y 90 millones de dólares. La Adecafeh indica que las ventas de café verde suman 4.77 millones de sacos (equivalente a 6.22 millones de quintales), de los que se han exportado 4.50 millones.