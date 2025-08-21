Café hondureño está cerca de 2,150 millones de dólares en exportaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El café cerrará el próximo 30 de septiembre la cosecha 2024-2025 con la cifra más alta en divisas en la historia de este sector productivo. La meta es 2,150 millones de dólares y del 1 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025 tiene un cumplimiento de 96.53% al sumar $2,075.5 millones.
De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), el volumen exportado al pasado 15 de agosto ascendió a 4.50 millones de sacos de 60 kilogramos. La meta para esta temporada es de 4.8 millones de sacos, que en quintales de 46 kilogramos equivale a 6.3 millones.
Honduras tiene pendiente de exportar alrededor de 300,000 sacos, que dejarían entre 75 y 90 millones de dólares. La Adecafeh indica que las ventas de café verde suman 4.77 millones de sacos (equivalente a 6.22 millones de quintales), de los que se han exportado 4.50 millones.
Productores y exportadores coinciden que los valores en generación de divisas se explican por los altos precios en el mercado internacional, sobre todo en Nueva York, ya que en el presente año cafetero el quintal superó 400 dólares. Ayer la bolsa mercantil de Nueva York cerró con una cotización de 353.40 dólares por quintal de 46 kilogramos.
Sin embargo, expertos consultados explican que hay otro factor que pocas veces se menciona en el café y que impacta en la generación de divisas, y se refiere al café diferenciado con una participación de 56% en las exportaciones, que corresponde a producto con mejor calidad o que cuenta con certificaciones.
En la cosecha 2023-2024 se exportaron 4.7 millones de sacos por 1,219.5 millones de dólares, de acuerdo con los registros del Adecafeh. El monto más elevado en divisas corresponde a la temporada 2022-2023 cuando ingresaron al país 1,450.5 millones de dólares.
Otro aspecto relevante de la caficultura nacional es que en la cosecha 2016-2017 se registró el mayor volumen exportado con 7.3 millones de sacos.
“Honduras pasó de un récord histórico de 7.29 millones de sacos exportados en la cosecha 2016/2017 a 4.68 millones de sacos exportados en la cosecha 2023/2024, lo que representa una reducción del 36%”, subraya Adecafeh.