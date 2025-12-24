Tenía un fusil tipo AR-15: él es “El Chory”, supuesto implicado en el crimen de Lilian Padilla

La Policía Nacional capturó a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien estaría vinculado al asesinato de la ingeniera Lilian Padilla y sería parte de una banda criminal señalada de cometer al menos otros dos homicidios recientes en San Pedro Sula.
La ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla, el DJ Luis Fernando Velásquez Obregón y el comerciante Jairo Juárez son las tres personas que murieron de forma violenta dentro de sus vehículos en distintos sectores de San Pedro Sula en los últimos días.
De acuerdo con las autoridades, existen indicios de que una misma estructura de sicarios estaría detrás del asesinato ocurrido recientemente en el barrio Los Andes, así como de los crímenes de la ingeniera Padilla y del DJ Velásquez Obregón.
La hipótesis policial apunta a que se trataría de una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) dedicada al sicariato de alto perfil, en la que presuntamente participaría alias “El Chory”.
El sospechoso fue capturado la noche del martes en los bordos de la colonia Brisas de Expocentro. El detenido fue identificado como Kevin Alexander Padilla Bolat, conocido con el alias de “Chory”.
Según la Policía Nacional, Padilla Bolat es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones por su presunta participación en varios ataques armados registrados recientemente en el Valle de Sula, entre ellos los homicidios de la ingeniera Lilian Padilla y del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón.
Durante el operativo de captura, las autoridades decomisaron un fusil tipo AR-15, una pistola Five-Seven, una escopeta, dos granadas de fragmentación, además de cargadores y municiones de distintos calibres, evidencias que fortalecen las investigaciones en su contra.
En el caso del comerciante Jairo Juárez, este fue asesinado cuando salía de un restaurante en el barrio Los Andes, acompañado de su familia. Los atacantes se conducían en una camioneta verde y el cuerpo de la víctima quedó en el asiento delantero de su vehículo doble cabina.
Por su parte, la ingeniera Lilian Padilla fue asesinada el sábado en el bulevar de la residencial Villas Mackay, cuando fue atacada a balazos dentro de su automóvil por individuos que se movilizaban en un Honda Civic color azul.
Mientras tanto, el DJ Luis Fernando Velásquez Obregón fue ultimado a balazos el domingo por la noche dentro de su vehículo, en un hecho ocurrido en el barrio Río de Piedras, donde los atacantes se desplazaban en una motocicleta.