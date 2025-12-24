Serie en finales de Olimpia ante Marathón: Los 'leones' dominan

San Pedro Sula, Honduras.- El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se prepara para un desenlace electrizante con la gran final entre el Club Deportivo Olimpia y el Club Deportivo Marathón. Este enfrentamiento representa la decimotercera vez que ambas escuadras se miden directamente por el título del fútbol catracho. Esta serie se consolida ahora como la final más repetida en la historia de Honduras con 13 ediciones, superando el récord de 12 enfrentamientos que sostenían Olimpia y Motagua. La rivalidad alcanzó su punto máximo durante la primera década del siglo XXI, periodo en el que disputaron siete finales, cimentando una de las épocas más intensas para ambas instituciones y sus aficiones.

En el balance histórico, el Olimpia llega como el gran dominador tras haber vencido al Marathón en 9 de las 12 finales previas. Los triunfos merengues se registraron en las temporadas 1987-88, los Clausura de 2004, 2005, 2008, 2012, 2014 y 2024, además de los Apertura de 2005 y 2020. De hecho, el equipo verdolaga es la "víctima favorita" del Albo, superando en finales ganadas a sus triunfos sobre Real España (8) y Motagua (4). Por su parte, el Marathón ha logrado arrebatarle la gloria al León en tres ocasiones inolvidables: el Clausura 2002 y los torneos Apertura de 2004 y 2009. Para los sampedranos, esta será su final número 21, buscando equilibrar un historial que actualmente cuenta con 9 títulos y 12 subcampeonatos. Una victoria no solo significaría su décima copa, sino también recortar distancias en el historial directo contra su más grande verdugo.

El antecedente más reciente favorece ampliamente a los capitalinos, quienes hace apenas año y medio derrotaron contundentemente al Marathón ganando ambos partidos de la serie final para alzar su copa número 38. Aquel dominio ratificó el buen momento de los actuales campeones, que ahora llegan con la ambición intacta de alcanzar la histórica cifra de 40 títulos de liga. El choque de este Apertura 2025 no es solo una disputa por un trofeo, sino una batalla por el orgullo y el legado. Mientras el Olimpia busca reafirmar por qué es el "Rey de Copas" y el máximo vencedor en finales ante el Monstruo, el Marathón tiene ante sí la oportunidad de redimirse ante su gente, quebrar la racha del León y celebrar la tan ansiada décima estrella en su escudo.

Finales entre Olimpia contra Marathón