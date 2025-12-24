Roque Pascua se refiere a fechas para la final, formato de triangular y salarios atrasados

En cuanto al VAR, el directivo explicó que la implementación se ha postergado a la espera del aval de FIFA para el "kick-off" técnico, pero aseguró que ya se coordinan las inspecciones de calidad y las capacitaciones para jugadores y cuerpos técnicos, con el objetivo de establecer el mecanismo lo antes posible.

San Pedro Sula, Honduras .- El secretario de la Liga Nacional , Roque Pascua, confirmó que el inicio del Torneo Clausura 2026 está previsto tentativamente para el 23 de enero, una fecha ajustada debido a la presión de CONCACAF para finalizar el campeonato a más tardar el 30 de mayo por el Mundial. Respecto al formato de las triangulares, Pascua defendió su continuidad para el próximo semestre, argumentando que, aunque es un sistema nuevo que genera autocrítica, busca innovar y generar mayor competitividad, por lo que cualquier modificación profunda quedaría en manos de la Asamblea hasta junio.

- Entrevista -

¿Cuál ha sido el resumen, lo principal que abordó la Junta Directiva de Liga Nacional?

Hoy tuvimos sesión de Junta Directiva, uno pues obviamente para poder platicar de manera presencial con la mayoría de los dirigentes, para poder establecer los parámetros para lo que viene de Liga Nacional. Hoy quedó ya establecida la autorización por parte de la Junta Directiva para poder convocar a la Asamblea. Hay una fecha tentativa, está por establecerla, depende de la final, ¿verdad?, para poder aprovechar los partidos de la final.

Tema de pagos atrasados, insolvencia y el formato de las triangulares

Pues lo que hemos venido hablando: el poder abrir la plataforma legislativa, digamos, o legal para poder establecer si amerita realizar algún tipo de enmiendas a los articulados que ya tenemos o no; si se tiene que abrir la posibilidad de poder generar algún tipo de opciones para que la Junta Directiva pueda actuar de una manera directa para el tema de los equipos que entren en insolvencia con sus jugadores, ¿verdad?

Y para poder establecer la metodología o el mecanismo que vamos a escoger para poder lidiar con las fechas de calendario, con el torneo de Clausura, un espacio de tiempo que va a ser bien apretado, ¿verdad? Entonces adelantamos en esos temas y, bueno, estaremos expectantes de lo que pasa hoy en el estadio, estaremos a la expectativa de lo que pase el fin de semana. Esos partidos se juegan, ¿verdad? Tengan o no tengan interés, digamos, para poder encontrar los clasificados; tenemos que honrar, pues obviamente, los compromisos que tenemos con patrocinadores, que los equipos tienen con las televisoras y, bueno, es parte de este tema.

Abogado, ¿preocupa mucho a la Liga Nacional la situación económica del Victoria y del Choloma?

Sí, sí, nos preocupa mucho, aunque hoy tuvimos buenas noticias de parte de la gente de Choloma; nos dijo que ya estaban solventando, que ya habían llegado a acuerdos financieros con parte de los jugadores, algunos ya habían firmado su finiquito, ya habían saldado, que ellos no van a ser problema, nos dijeron, y que, bueno, estábamos muy contentos por eso. Y por otro lado, el Victoria nos dio la buena noticia, don Víctor Kawas, de que parece que esta semana próxima hay acercamiento del presidente Cruz para poder generar inversionistas o recursos frescos para poder normalizar la situación con el Victoria. O sea que estamos con noticias positivas, ojalá que se concreten y de esa manera, pues obviamente, poder ir saliendo de mejor manera con este tema.

Y con el tema del VAR, ¿qué novedades hay? Porque se había hablado mucho de que las triangulares las íbamos a tener, al final todo se ha ido postergando.

Sí, se ha ido postergando porque es FIFA, no es decisión de la Liga, sino que nos dijeron que era FIFA la que nos tenía que dar el kick-off, como dicen. Ya nosotros hicimos las inspecciones, estamos esperando de FIFA que nos manden la fecha en donde vamos a ver una capacitación para los entrenadores, cuerpos técnicos y jugadores y capitanes de cómo funciona el mecanismo del FBS. De la mano, los equipos vienen la otra semana, de los de quality, y estaríamos, una vez concretando eso, estaríamos... y ya la mandamos, pero estaríamos pensando en que FIFA nos mande al representante, que hagamos las pruebas in situ y que FIFA nos dé la aprobación.

¿Hay alguna posibilidad de que las bases del campeonato sean modificadas para el segundo semestre?

La Asamblea eso verá, y nosotros como Junta Directiva no podemos, pero si la Asamblea lo determina, pues obviamente se abre una oportunidad.

¿O sea que podría cambiar el formato para el torneo de Clausura?

Hablemos de no cambiarlo, hablemos de mejorarlo, porque para mí el formato no está mal. Faltó tal vez determinar ciertas cosas, pero el formato, si a los seis equipos les hubiera ido bien, o estuvieran a un buen nivel, hubieran sido dos triangulares de miedo. Lastimosamente, en una se puso bueno y en otra, pues obviamente, quedó a deber uno de los equipos; para mí Olancho tenía mucho más que dar. Pensémoslo no en quitarlas, sino en mejorarlas para poder hacerlas, digamos, de alguna manera más atractivas, y poder determinar qué pasa en las circunstancias, digamos, no tan beneficiosas como las que estamos teniendo ahora.

¿Qué opina el secretario de la Liga cuando se dice por parte del público que es un formato mediocre?

Opino que no nos dan el chance, que son injustos; también ustedes con los medios de comunicación, pienso que son injustos, porque no se ha terminado. Siento que nos apresuramos un poquito, y los cambios cuestan asimilarlos, y obviamente no va a ser nada perfecto. Empezando por nosotros, no es perfecto, pero lo que sí buscamos es tratar de innovar para poder generarle cosas distintas a la Liga. En el momento que encontremos, digamos, lo ideal, ahí nos vamos a quedar, y sé que van a estar satisfechos.

O bien, pues obviamente retomamos las viejas usanzas, digamos, en su momento, y podríamos volver a una cuadrangular, o podríamos volver a las semifinales. Ustedes saben que el repechaje y las semifinales decían que eran aburridas porque con dos empates pasaba el otro. Ahora resulta que lo aburrido, lo malo, es este. Y entendemos ese tema, aceptamos la autocrítica con mucho gusto, y nos sirve obviamente para tratar de mejorar.

¿Hay fechas tentativas para la final?

En este momento, la tentativa estaba el 31 o 1 de enero la ida, y el 3 o 4 de enero la vuelta. Pero hoy se abrió la oportunidad en Junta Directiva a estudiar para ver la posibilidad de jugar el partido de ida el 3 o 4 de enero, y el partido de vuelta, o la gran final, el 10 o 11 de enero.

Y aunque aún no termine el torneo de Apertura, ¿ya hay alguna fecha fijada para el siguiente torneo?

Ya está: el 23 de enero estaríamos iniciando el torneo de Clausura.