Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo mejoras y ahora al estar terminada la gradería y el techo, se ha comenzado con la instalación de butacas en el área de populares
El proyecto contempla la instalación de 5,840 butacas en el sector de sol popular del coloso capitalino.
Esta obra busca dignificar la experiencia de la afición que asiste al principal escenario deportivo de Tegucigalpa.
La modernización apunta a brindar mayor comodidad y orden en una de las zonas más concurridas del estadio.
La instalación de las butacas forma parte de un proceso integral de renovación del recinto.
Dichas mejoras se ejecutan de manera progresiva bajo la supervisión de las autoridades deportivas.
Este avance se suma a la reciente instalación del moderno sistema de iluminación LED.
Así está quedando la instalación de butacas en la localidad de sol centro del Estadio Nacional.
También destaca la colocación del nuevo techado, que mejora la protección y estética del estadio.
El objetivo principal es elevar los estándares de infraestructura deportiva en el país.
Este 24 de diciembre inició la colocación de nuevas butacas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de la capital de la república.
Con estas acciones, el Chelato Uclés continúa consolidándose como un escenario de primer nivel.