  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo mejoras y ahora al estar terminada la gradería y el techo, se ha comenzado con la instalación de butacas en el área de populares

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 10:29
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
1 de 12

El estadio Nacional de Tegucigalpa sigue recibiendo mejoras y ahora al estar terminada la gradería y el techo, se ha comenzado con la instalación de butacas en el área de populares
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
2 de 12

El proyecto contempla la instalación de 5,840 butacas en el sector de sol popular del coloso capitalino.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
3 de 12

Esta obra busca dignificar la experiencia de la afición que asiste al principal escenario deportivo de Tegucigalpa.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
4 de 12

La modernización apunta a brindar mayor comodidad y orden en una de las zonas más concurridas del estadio.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
5 de 12

La instalación de las butacas forma parte de un proceso integral de renovación del recinto.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
6 de 12

Dichas mejoras se ejecutan de manera progresiva bajo la supervisión de las autoridades deportivas.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
7 de 12

Este avance se suma a la reciente instalación del moderno sistema de iluminación LED.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
8 de 12

Así está quedando la instalación de butacas en la localidad de sol centro del Estadio Nacional.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
9 de 12

También destaca la colocación del nuevo techado, que mejora la protección y estética del estadio.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
10 de 12

El objetivo principal es elevar los estándares de infraestructura deportiva en el país.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
11 de 12

Este 24 de diciembre inició la colocación de nuevas butacas en el Estadio Nacional Chelato Uclés de la capital de la república.
Comienzan a instalar butacas en el Estadio Nacional de Tegucigalpa
12 de 12

Con estas acciones, el Chelato Uclés continúa consolidándose como un escenario de primer nivel.
Cargar más fotos