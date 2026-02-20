  1. Inicio
Cenaos advierte ingreso de un nuevo frente frío en Honduras la próxima semana

Cenaos explicó que el frente frío podría establecerse en el país durante tres o cuatro días, por lo que recomendó a la población tomar las medidas necesarias

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 16:45
 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió sobre la posible llegada de un frente frío al país el lunes 23 de febrero.

Según explicó el pronosticador Alberto López, este sistema provocaría una disminución considerable de las temperaturas durante los primeros días de la próxima semana, especialmente entre lunes y miércoles.

De acuerdo con el análisis de Cenaos, el fenómeno tendría una duración estimada de tres a cuatro días y estaría acompañado de lluvias, principalmente en la región norte del territorio nacional.

Siete departamentos de Honduras permanecen en alerta verde por frente frío

El especialista señaló que el descenso térmico podría favorecer el aumento de enfermedades respiratorias, por lo que recomendó a la población, en particular a quienes cuidan a niños y personas de la tercera edad, tomar las medidas necesarias.

La institución también sugirió a la ciudadanía mantenerse pendiente de los reportes meteorológicos y adoptar acciones preventivas ante este evento climático.

Este sistema sería el penúltimo frente frío de la temporada invernal en Honduras, periodo que se ha caracterizado por precipitaciones frecuentes y temperaturas frescas.

Frente frío deja lluvias intensas y bajas temperaturas en varias zonas del país

Las proyecciones indican que el último podría presentarse a mediados de marzo, dando paso a la transición hacia la época seca.

Para este fin de semana, en cambio, López indicó que se prevé un aumento gradual en las temperaturas y condiciones mayormente secas en la mayor parte del país.

