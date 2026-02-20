Cenaos advierte ingreso de un nuevo frente frío en Honduras la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.– El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió sobre la posible llegada de un frente frío al país el lunes 23 de febrero.
Según explicó el pronosticador Alberto López, este sistema provocaría una disminución considerable de las temperaturas durante los primeros días de la próxima semana, especialmente entre lunes y miércoles.
De acuerdo con el análisis de Cenaos, el fenómeno tendría una duración estimada de tres a cuatro días y estaría acompañado de lluvias, principalmente en la región norte del territorio nacional.
El especialista señaló que el descenso térmico podría favorecer el aumento de enfermedades respiratorias, por lo que recomendó a la población, en particular a quienes cuidan a niños y personas de la tercera edad, tomar las medidas necesarias.
La institución también sugirió a la ciudadanía mantenerse pendiente de los reportes meteorológicos y adoptar acciones preventivas ante este evento climático.
Este sistema sería el penúltimo frente frío de la temporada invernal en Honduras, periodo que se ha caracterizado por precipitaciones frecuentes y temperaturas frescas.
Las proyecciones indican que el último podría presentarse a mediados de marzo, dando paso a la transición hacia la época seca.
Para este fin de semana, en cambio, López indicó que se prevé un aumento gradual en las temperaturas y condiciones mayormente secas en la mayor parte del país.