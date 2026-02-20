Cenaos advierte ingreso de un nuevo frente frío en Honduras la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.– El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió sobre la posible llegada de un frente frío al país el lunes 23 de febrero.

Según explicó el pronosticador Alberto López, este sistema provocaría una disminución considerable de las temperaturas durante los primeros días de la próxima semana, especialmente entre lunes y miércoles.

De acuerdo con el análisis de Cenaos, el fenómeno tendría una duración estimada de tres a cuatro días y estaría acompañado de lluvias, principalmente en la región norte del territorio nacional.