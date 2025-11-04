Frente frío deja lluvias intensas y bajas temperaturas en varias zonas del país

El meteorólogo de Cenaos, Jeffrey Flores, explicó que desde tempranas horas de este martes se percibió un ambiente fresco y cielos grises sobre la capital y otras regiones del país.

El fenómeno, que marca el inicio oficial de la temporada de frentes fríos, continuará afectando gran parte del territorio durante los próximos días, según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo frente frío ingresó al territorio hondureño provocando un notorio descenso de las temperaturas , abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en el litoral norte, centro y oriente del país.

“Hemos tenido el ingreso de aire frío que ya se encuentra sobre el territorio nacional, con temperaturas frescas al amanecer, cielos nublados y lluvias intermitentes en la zona norte. En lugares como La Esperanza, las mínimas han descendido hasta los 12 o 13 grados”, detalló.

Flores señaló que los chubascos y lluvias se mantendrán durante el día y en horas de la noche, acompañados de ráfagas de viento frío.

“Estamos en la época de los vientos de diciembre, esos que la gente tanto espera, y estos alisios estarán ingresando de manera constante durante el cierre del año”, añadió.

De acuerdo con el boletín de Cenaos, la masa de aire frío que cubre el territorio nacional está provocando un aumento en la nubosidad y lluvias de variada intensidad, especialmente en el litoral atlántico, donde se prevén acumulados superiores a 100 milímetros en el departamento de Colón.

En el resto del país se esperan precipitaciones débiles a moderadas, particularmente en horas de la tarde y la noche.

El fenómeno no solo traerá lluvias, sino también un marcado descenso en las temperaturas, lo que generará mañanas y noches frías, sobre todo en zonas altas como Intibucá, La Esperanza, Santa Rosa de Copán y el Distrito Central.

Autoridades recomiendan a la población protegerse ante los cambios bruscos del clima, ya que el frío puede incrementar los casos de enfermedades respiratorias.

El jefe de la Unidad Sanitaria de Intervención de Copeco, Roque Soriano, recordó la importancia de tomar medidas de prevención durante esta temporada.

“Estamos iniciando la época de frentes fríos, por lo que recomendamos el uso de suéteres, gorros, guantes, buzos y calcetines gruesos, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas”, manifestó.

Asimismo, Soriano instó a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y aplicarse las vacunas contra enfermedades respiratorias.

“Si presenta síntomas como tos, fiebre o dificultad para respirar, es fundamental seguir las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, distanciamiento y constante higiene personal”, enfatizó.

Las autoridades de Cenaos y Copeco recomiendan a la ciudadanía estar pendiente de los comunicados oficiales, evitar exponerse por tiempos prolongados al aire frío y conducir con precaución en zonas lluviosas, especialmente en el norte y occidente del país, donde podrían registrarse deslizamientos menores debido a la saturación del suelo.