Nuevo Congreso necesita de un presidente demócrata y respetuoso de la Constitución

Tegucigalpa, Honduras-. Aunque todavía es prematura la integración del nuevo Congreso Nacional, diferentes analistas, consideran que el nuevo presidente del Poder Legislativo, para el período 2026-2030, tiene que ser un diputado con experiencia, conciliador y respetuoso de las leyes, de la Constitución y de sus compañeros.

El analista Juan Ramón Martínez, expresó que en primer lugar el nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene que ser un verdadero demócrata, en segundo lugar, debe entender que el cargo de presidente del legislativo no es de jefe de un poder del Estado, sino de presidente de un órgano colegiado.

“El papel del presidente del Congreso es el de servir a sus compañeros, representarlo en los casos que establece la ley, dirigir las sesiones y proteger los intereses y cuidar la ética de cada uno de los miembros de ese poder. Es decir, una descripción de un anti Luis Redondo”, detalló Martínez.

Para este analista, el nuevo presidente del legislativo debe ser una persona de mucho respeto a la ley orgánica del Congreso Nacional, de su reglamento y sobre todo de la Constitución de la República. Es que sin respeto a las normas no hay convivencia, paz, seguridad, inversión, empleo.

El nuevo diputado o diputada que dirija el próximo congreso, deberá saber de la importancia que tiene el buen funcionamiento de este poder no solo para un buen gobierno, sino para la existencia de la nación, porque el legislativo “es el escenario en donde concurren las fuerzas políticas y pactan los grandes acuerdos para desarrollar el país”, añadió.

Antes de las elecciones, sostuvo que propuso un acuerdo entre los dos candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla en el sentido que lo ideal sería que la presidencia del Congreso la tenga el partido que ha perdido las elecciones. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la práctica lo que ocurre es que el que conquista el ejecutivo quiere también bien controlar legislativo. Es difícil luchar en contra de una costumbre tan arraigada.

Ahora, al margen del partido, lo ideal es que el nuevo presidente del Congreso sea un compatriota que respete la ley, que sea demócrata, que entienda que el Poder Legislativo es un órgano colegiado y que, en consecuencia, ser presidente de la junta directiva es sencillamente el responsable por la aplicación del reglamento interno que, el cual debe mejorarse porque exhibe eh muchas aristas antidemocráticas, describió Martínez.

Él cree que el diputado Tomás Zambrano, por el Partido Nacional y Marlon Lara, del partido Liberal serian buenos candidatos a dirigir el próximo Congreso Nacional. Son personas con experiencia, capacidad y ha exhibido un comportamiento democrático, agregó.

Según los datos del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) los hondureños le están apostando por nuevas caras dentro del Congreso Nacional dejando aún lado a ciertos diputados radicales tanto de derecha como de izquierda.

Hasta los resultados de este martes a las 4:00 de la tarde, congresistas como Ramón Barrios, Hary Dixon, Marco Eliú, Juan Barahona y Luis Redondo del partido Libertad y Refundación estaban quedando afuera; mientras que del partido Nacional no estaban saliendo Antonio Rivera Callejas y por el partido Liberal está José Alfredo Saavedra.