Nuevo Congreso necesita de un presidente demócrata y respetuoso de la Constitución

Los hondureños le están apostando por nuevos diputados y diputadas en el Congreso Nacional, el cual, según los analistas, requiere de un presidente capaz de establecer consensos entre las bancadas

  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:34
En el congreso que dirigió Luis Redondo estuvo impregnado de ambiente anárquico y de constante irrespeto a los diputados y a la Constitución de la República.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras-. Aunque todavía es prematura la integración del nuevo Congreso Nacional, diferentes analistas, consideran que el nuevo presidente del Poder Legislativo, para el período 2026-2030, tiene que ser un diputado con experiencia, conciliador y respetuoso de las leyes, de la Constitución y de sus compañeros.

El analista Juan Ramón Martínez, expresó que en primer lugar el nuevo presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene que ser un verdadero demócrata, en segundo lugar, debe entender que el cargo de presidente del legislativo no es de jefe de un poder del Estado, sino de presidente de un órgano colegiado.

“El papel del presidente del Congreso es el de servir a sus compañeros, representarlo en los casos que establece la ley, dirigir las sesiones y proteger los intereses y cuidar la ética de cada uno de los miembros de ese poder. Es decir, una descripción de un anti Luis Redondo”, detalló Martínez.

Para este analista, el nuevo presidente del legislativo debe ser una persona de mucho respeto a la ley orgánica del Congreso Nacional, de su reglamento y sobre todo de la Constitución de la República. Es que sin respeto a las normas no hay convivencia, paz, seguridad, inversión, empleo.

El nuevo diputado o diputada que dirija el próximo congreso, deberá saber de la importancia que tiene el buen funcionamiento de este poder no solo para un buen gobierno, sino para la existencia de la nación, porque el legislativo “es el escenario en donde concurren las fuerzas políticas y pactan los grandes acuerdos para desarrollar el país”, añadió.

Antes de las elecciones, sostuvo que propuso un acuerdo entre los dos candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla en el sentido que lo ideal sería que la presidencia del Congreso la tenga el partido que ha perdido las elecciones. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la práctica lo que ocurre es que el que conquista el ejecutivo quiere también bien controlar legislativo. Es difícil luchar en contra de una costumbre tan arraigada.

Ahora, al margen del partido, lo ideal es que el nuevo presidente del Congreso sea un compatriota que respete la ley, que sea demócrata, que entienda que el Poder Legislativo es un órgano colegiado y que, en consecuencia, ser presidente de la junta directiva es sencillamente el responsable por la aplicación del reglamento interno que, el cual debe mejorarse porque exhibe eh muchas aristas antidemocráticas, describió Martínez.

Él cree que el diputado Tomás Zambrano, por el Partido Nacional y Marlon Lara, del partido Liberal serian buenos candidatos a dirigir el próximo Congreso Nacional. Son personas con experiencia, capacidad y ha exhibido un comportamiento democrático, agregó.

Según los datos del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) los hondureños le están apostando por nuevas caras dentro del Congreso Nacional dejando aún lado a ciertos diputados radicales tanto de derecha como de izquierda.

Hasta los resultados de este martes a las 4:00 de la tarde, congresistas como Ramón Barrios, Hary Dixon, Marco Eliú, Juan Barahona y Luis Redondo del partido Libertad y Refundación estaban quedando afuera; mientras que del partido Nacional no estaban saliendo Antonio Rivera Callejas y por el partido Liberal está José Alfredo Saavedra.

El actual presidente del Poder Legislativo Luis Redondo sumió a ese poder en el caos y como respuesta los hondureños no lo reeligieron como diputado.

 (Foto: Marvin Salgado)

Los retos en el legislativo

Martinez consideró que entre los principales retos que tendrá el nuevo presidente del legislativo está la obligación de reconstruir el Congreso Nacional, la segunda tarea es que hay que reformar el Reglamento Interno para devolverle el carácter democrático y por otro lado reconstruir las instituciones.

“Hay que reconstruir la Fiscalía General de la República. El comportamiento del fiscal Johel Zelaya ha sido que en vez de representar a la sociedad, ha representado al partido de gobierno. Y eso hay que corregirlo desde el Congreso Nacional.

Hay que corregir el funcionamiento de las Fuerzas Armadas “para que la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto la haga el Congreso Nacional y no el Poder Ejecutivo, porque los militares no pueden estar sometidos a las veleidades de los políticos, como lo ha confirmado Roosevelt Hernández, es una amenaza para la tranquilidad y la existencia del país”.

Y también, expresó, hay que revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. El hecho que la presidente de la Corte se haya opuesto a la suspensión del estado de sitio es una manifestación que compromete su imparcialidad y su distanciamiento de la militancia política.

Y al final, "me parece que el Congreso Nacional tiene que facilitar las condiciones para que puedan las fuerzas políticas pactar un plan de desarrollo para recuperar el país. El daño que le ha hecho Venezuela y el gobierno de Xiomara Castro al país en estos cuatro años es más grande que el que hizo Juan Orlando Hernández al reelegirse de manera inconstitucional".

En cuanto al tema de las reformas electorales, dadas las circunstancias el tema de las reformas electorales sobre todo con la segunda vuelta debe empezar a estudiarse, agregó Martínez.

Para el también analista Lester Ramírez, la nueva Junta Directiva del Legislativo debe conformarse con diputados de todas las bancadas, capaces de llegar a consensos ya que siempre será necesario negociar eh algunos acuerdos de gobernabilidad.

“A mí me parece que el nuevo presidente tiene que ser una persona con bastante experiencia en el Congreso, una persona que pueda hablar con todas las bancadas, una persona que no sea mangoneado por el Ejecutivo, una persona que conozca las necesidades de los gobiernos a nivel local”, demandó Ramírez.

Explicó que en el primer año se tiene que plantear una agenda más orientada a impulsar los cambios que en materia de legislación urgen al país para fomentar la inversión y el desarrollo económico.

Además, creo que se tiene que hacer una revisión de lo que es el Fondo Departamental y yo no creo que lo vayan a derogar, pero sí tienen que darle mayores controles, porque ese ese es un foco de corrupción.

Así como se marca la tendencia en el TREP en cuanto a las diputaciones está claro que ambos partidos, nacional y liberal, se van a necesitar uno al otro, por lo que desde la conformación de la junta directiva en el Congreso debe haber armonía para que no se vuelva a repetir la ilegitimidad con fue electo Redondo; eso hay que revertirlo”, sugirió Ramírez.

