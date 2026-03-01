  1. Inicio
Tomás Zambrano: "Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciaría antes de que se le aplique juicio político"

Tomás Zambrano, presidente del CN, afirmó que Marlon Ochoa cometió diversas ilegalidades en el último proceso electoral

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 14:06
Tomás Zambrano: Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciaría antes de que se le aplique juicio político

Tomás Zambrano criticó nuevamente a Marlon Ochoa por su labor en el CNE.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), aconsejó a Marlon Ochoa de renunciar como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante un probable juicio político.

El titular del Poder Legislativo afirmó que el representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE cometió un sinfín de ilegalidades en el proceso electoral de 2025.

Zambrano acotó que Ochoa "va a seguir en el cargo hasta que el Congreso lo determine porque el Congreso tiene la atribución de aplicar juicios políticos y yo lo que tengo que decir es que Marlon Ochoa abusó de su cargo".

El presidente del CN reafirmó que el exministro de Finanzas "violó la Constitución y la ley, atentó contra el proceso democrático, boicoteó la elección, quiso llevar a perpetuarse en el poder a Libre y tiene todas las causas y condiciones para que se le aplique un juicio político".

A criterio de Tomás Zambrano, lo mejor que puede hacer Ochoa es renunciar a su cargo o, de lo contrario, sería sometido al juicio político.

"Va a haber justicia apegado a la Constitución y la ley. Si yo fuera Marlon Ochoa, mejor renunciaría antes que se le aplique juicio político. Lo que le podemos recomendar a Marlon Ochoa es que renuncie", cerró.

El 28 de febrero, el consejero dijo que continuará en el cargo aunque su trabajo incomode a muchos sectores.

Para realizar el juicio político se debe tener mayoría calificada en el CN, o sea, 86 votos.

