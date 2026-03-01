Tomás Zambrano: "Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciaría antes de que se le aplique juicio político"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), aconsejó a Marlon Ochoa de renunciar como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante un probable juicio político. El titular del Poder Legislativo afirmó que el representante de Libertad y Refundación (Libre) en el CNE cometió un sinfín de ilegalidades en el proceso electoral de 2025.

Zambrano acotó que Ochoa "va a seguir en el cargo hasta que el Congreso lo determine porque el Congreso tiene la atribución de aplicar juicios políticos y yo lo que tengo que decir es que Marlon Ochoa abusó de su cargo". El presidente del CN reafirmó que el exministro de Finanzas "violó la Constitución y la ley, atentó contra el proceso democrático, boicoteó la elección, quiso llevar a perpetuarse en el poder a Libre y tiene todas las causas y condiciones para que se le aplique un juicio político". A criterio de Tomás Zambrano, lo mejor que puede hacer Ochoa es renunciar a su cargo o, de lo contrario, sería sometido al juicio político.

"Va a haber justicia apegado a la Constitución y la ley. Si yo fuera Marlon Ochoa, mejor renunciaría antes que se le aplique juicio político. Lo que le podemos recomendar a Marlon Ochoa es que renuncie", cerró.