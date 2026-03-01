Jairo Rivera es juramentado como nuevo director ejecutivo de medios estatales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó a Jairo Reniery Rivera Mena como nuevo director ejecutivo del diario digital, Radio Nacional y Televisión Nacional de Honduras Canal 8.

El acto se realizó en Casa Presidencial, haciendo la juramentación con la mano sobre la Constitución de la República, y junto a la Bandera Nacional de Honduras.

El protocolo de nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el sistema informativo estatal.