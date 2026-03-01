Jairo Rivera es juramentado como nuevo director ejecutivo de medios estatales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura juramentó a Jairo Reniery Rivera Mena como nuevo director ejecutivo del diario digital, Radio Nacional y Televisión Nacional de Honduras Canal 8.
El acto se realizó en Casa Presidencial, haciendo la juramentación con la mano sobre la Constitución de la República, y junto a la Bandera Nacional de Honduras.
El protocolo de nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para el sistema informativo estatal.
Rivera Mena cuenta con una amplia experiencia en periodismo multimedia y gestión de contenidos, asumiendo así el compromiso de impulsar la modernización tecnológica, la innovación y el fortalecimiento de la comunicación pública al servicio de los ciudadanos.
El presidente destacó la importancia de consolidar medios oficiales confiables, con alcance nacional y capacidad de adaptarse a plataformas digitales, como parte de la estrategia de transparencia y cercanía con la población.
El nuevo director reafirmó su disposición a liderar con visión estratégica, promoviendo una agenda informativa responsable, plural y alineada con los principios del servicio público.
La Radio Nacional de Honduras (RNH) felicitó al licenciado por su nuevo nombramiento en sus redes sociales."En RNH celebramos la juramentación de nuestro director ejecutivo, el Lic. Jairo Rivera Mena, realizada por el presidente Nasry Asfura" , publicaron.
Agregó: "Rivera Mena asume con firme compromiso el liderazgo de los medios públicos, reafirmando nuestra misión de informar y servir al pueblo".