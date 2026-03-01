¿Se jugará la Finalissima entre España y Argentina? La decisión de Qatar tras ataques de EE UU

Doha, Qatar.- La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana. España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio. Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos. La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de ese país haya decidido suspender toda actividad deportiva. Además de la Finalissima, también se suspenden los encuentros Arabia Saudita-Egipto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita y Qatar - Argentina. A ellos se une la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales.