  1. Inicio
  2. · Deportes

¿Se jugará la Finalissima entre España y Argentina? La decisión de Qatar tras ataques de EE UU

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 11:06
¿Se jugará la Finalissima entre España y Argentina? La decisión de Qatar tras ataques de EE UU

La situación bélica en la zona también afectará otros encuentros deportivos.

Foto: Cortesía.

Doha, Qatar.- La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalissima, el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

Selección podría retirarse del Mundial 2026 luego de ataque de EE UU en Medio Oriente

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.

La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de ese país haya decidido suspender toda actividad deportiva.

Además de la Finalissima, también se suspenden los encuentros Arabia Saudita-Egipto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita y Qatar - Argentina. A ellos se une la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales.

Remodelación del estadio Azteca para el Mundial 2026: Crítica y los últimos avances del recinto

Todo quedará pendiente de cómo evolucione el conflicto bélico que ha obligado, por ejemplo, a cerrar el espacio aéreo en Qatar.

Esperan noticias al respecto tanto la Federación Española como la argentina, pues deberán tomar una decisión sobre dichos encuentros, ya que el 27 de marzo es la única fecha existente para disputar la Finalissima antes del Mundial 2026.

Según fuentes de la Federación Española, la suspensión no ha sido comunicada todavía ni a ellos, ni a UEFA, ni a CONMEBOL, aunque todas las partes están en alerta desde que se inició la 'guerra'.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias