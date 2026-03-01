Esta es la indemnización que solicitan los afectados de Ciudad del Ángel

Tegucigalpa, Honduras.- Después de casi trece años de que el esfuerzo de sus vidas se viniera abajo con el derrumbe de sus casas, los afectados del fallido proyecto inmobiliario Ciudad del Ángel aún esperan justicia. Aunque existe un fallo a su favor, todavía no han recibido la indemnización, que rondaría los 270 millones de lempiras.

Esto tras obtener una sentencia firme a su favor, otorgada por un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, desde hace varios años, pero que ningún gobierno central ha cumplido con el fallo a favor de los quienes adquirieron sus viviendas en la residencial Ciudad del Ángel, al norte de la capital

Marlon Arévalo, apoderado legal de las familias afectadas, explicó que "de las 56 personas que ya obtuvieron la sentencia, estamos hablando de una cuantía que ronda los 270 millones de lempiras, que dividido entre la Corporación Municipal, la Secretaría de Mi Ambiente, que ahora se vuelve a llamar Serna (Secretaría de Recursos Naturales) y la constructora; vendría representando un aproximado de 95 millones cada una".

El defensor privado de los compradores perjudicados consideró que con el cumplimiento del fallo no se estará haciendo beneficio alguno hacia ellos, pues es un caso que tiene 13 años, con dos sentencias firmes por parte del sistema de justicia.