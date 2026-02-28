Excavaciones ilegales en Ciudad del Ángel alertan a vecinos y autoridades capitalinas

Tegucigalpa, Honduras.- Supuestos propietarios continúan realizando excavaciones ilegales en horas nocturnas en las cercanías del proyecto residencial Ciudad del Ángel, a inmediaciones del anillo periférico de la capital hondureña, una zona catalogada como de alto riesgo desde hace más de una década.

Las denuncias ciudadanas alertan que en el sector se ejecutan movimientos de tierra y hasta la habilitación de espacios que serían utilizados como estacionamientos, a pesar que el área fue declarada inhabitable tras una falla geológica que obligó al desalojo de decenas de familias. Los capitalinos denuncian que las labores se desarrollan principalmente en horas nocturnas. “Estamos enterados y esta semana recibimos una de las denuncias que usted menciona. Ya hicimos acercamientos y programamos una inspección en horas nocturnas porque, como usted lo dice, ellos trabajan por la noche”, afirmó Boniek Chavarría, gerente de Construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Las autoridades municipales confirmaron que durante inspecciones realizadas en el día se constató la presencia de planteles y maquinaria en la zona, aunque los trabajos no se ejecutaban en ese momento. “Les digo ellos para no identificar a la empresa que los está ejecutando todavía, pero hacen movimientos de tierra ilegales en horas nocturnas”, agregó Chavarría. El funcionario detalló que los responsables ya fueron citados por la comuna capitalina para que expliquen las intervenciones que se realizan en el sector. “Ya están citados para conciliar el hecho de que no pueden hacer eso y para darle un dictamen legal de lo que la alcaldía procedería a realizar en caso de que lo sigan haciendo”, expresó.

Chavarría reiteró que, tras revisar los registros disponibles, no se ha encontrado autorización alguna que respalde los trabajos en el área. “Esa zona obviamente no está habilitada para desarrollar ningún tipo de proyecto. No hay permiso por parte de la alcaldía”, aseguró el gerente municipal. En relación con las posibles sanciones, el funcionario explicó que la municipalidad aplicará lo que establece la normativa vigente en caso de comprobarse la ilegalidad de las excavaciones. “Sanciones que ya están establecidas en el reglamento, plan de arbitrios y los dictámenes que nos ha dado el área legal. Ellos pueden enfrentar multas o el comiso de los equipos con que están trabajando en estas ilegalidades”, puntualizó. La zona donde se ejecutan los trabajos es considerada de alto riesgo, ya que el 2013 una falla geológica provocó el colapso de varias viviendas. El peligro había sido advertido desde 1985 por especialistas que señalaron la presencia de fallas severas en el terreno donde posteriormente se desarrolló el proyecto habitacional. A pesar de esas advertencias, en 2006 comenzó la entrega de viviendas en Ciudad del Ángel, lo que años más provocó que varias se vinieran abajo y otras quedaron inestables. Por lo que en noviembre de 2013, la activación de la falla obligó a los residentes a abandonar sus casas por el riesgo inminente de derrumbes, dejando pérdidas millonarias y un prolongado proceso judicial. Ante esta situación, los afectados interpusieron una demanda, en el 2014, contra la AMDC y la empresa constructora, reclamando indemnizaciones que rondaban los 146 millones de lempiras por permitir edificaciones en una zona inestable.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró oficialmente el área inhabitable y recomendó la demolición de las viviendas restantes y la reforestación del terreno, medida avalada también por la alcaldía capitalina.