¿Qué pasó con la falla geológica que arrasó la Guillén y El Reparto?

Tegucigalpa, Honduras.- Pobladores de las colonias Guillén y El Reparto exigieron a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que retome las reparaciones en la falla geológica que destruyó cientos de viviendas en dos movimientos diferentes.
Según los afectados, aunque una parte del sector fue abandonada tras los derrumbes ocasionados por el desplazamiento del terreno en 2022 que acabó casi por completo con la Guillén, la problemática volvió a surgir en octubre de 2025 cuando decenas de viviendas sucumbieron ante el movimiento de tierra.
“Estamos viviendo en riesgo. Hemos advertido a las personas que todavía habitan la zona que desalojen para no exponerse a un peligro mayor; pero muchos no se quieren ir”, aseguraron pobladores del sector.
Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía, informó que la comuna capitalina se encuentra en proceso de retomar las obras de mitigación en el área afectada.
Quiñonez explicó que se desarrolló una reunión de equipos municipales para evaluar el estado actual del terreno y definir la ruta de intervención.
“Nos reunimos con el equipo técnico de la alcaldía para dar luz verde a la continuación de la intervención en este lugar y brindar tranquilidad a las personas que todavía residen en la zona”, señaló el funcionario.
Quiñónez reconoció, además, que la magnitud de la falla geológica ha representado un desafío técnico y presupuestario para la administración municipal.
No obstante, aseguró que se priorizará la estabilización del terreno y la ejecución de obras de contención que reduzcan el riesgo de nuevos deslizamientos.
Mientras tanto, habitantes afectados reiteraron su llamado a las autoridades para que las acciones no se limiten a estudios preliminares y se traduzcan en soluciones concretas.
Alrededor de 150 familias de la colonia Guillén y regiones cercanas se vivieron obligadas a abandonar el sector en 2022 tras que sus viviendas colapsaran producto del deslizamiento de tierra a causa de una falla geológica.
En 2025, en un sector adyacente, en El Reparto, decenas de moradas también cedieron ante el movimiento del suelo.