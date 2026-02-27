¿Qué pasó con la falla geológica que arrasó la Guillén y El Reparto?

Tegucigalpa, Honduras.- Pobladores de las colonias Guillén y El Reparto exigieron a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que retome las reparaciones en la falla geológica que destruyó cientos de viviendas en dos movimientos diferentes.

Según los afectados, aunque una parte del sector fue abandonada tras los derrumbes ocasionados por el desplazamiento del terreno en 2022 que acabó casi por completo con la Guillén, la problemática volvió a surgir en octubre de 2025 cuando decenas de viviendas sucumbieron ante el movimiento de tierra.

“Estamos viviendo en riesgo. Hemos advertido a las personas que todavía habitan la zona que desalojen para no exponerse a un peligro mayor; pero muchos no se quieren ir”, aseguraron pobladores del sector.

Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía, informó que la comuna capitalina se encuentra en proceso de retomar las obras de mitigación en el área afectada.