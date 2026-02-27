  1. Inicio
Juramentan a Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras ante Estados Unidos

Roberto Flores Bermúdez, nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos, es un diplomático de carrera y ya había desempeñado ese cargo entre 2002 y 2006

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 11:44
La canciller Mireya Agüero juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras ante Estados Unidos.

Tegucigalpa, Honduras.-La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras ante Estados Unidos de América.

El acto oficial reafirma el compromiso del Gobierno de Honduras que encabeza el presidente Nasry Juan Asfura Zablah con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Nasry Asfura designa a Roberto Flores Bermúdez como embajador en EE UU

Flores Bermúdez, embajador de carrera y con amplia trayectoria en el servicio exterior, asume la misión diplomática en Washington con la responsabilidad de consolidar la agenda estratégica entre ambas naciones y promover mayores oportunidades de cooperación, inversión y protección para la comunidad hondureña en territorio estadounidense.

El nombramiento responde a la visión del Presidente de la República orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que esta designación fortalece la presencia diplomática de Honduras en uno de sus principales socios estratégicos y comerciales, en un momento clave para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral.

Honduras espera beneplácito para que Roberto Flores Bermúdez sea embajador en Estados Unidos

Flores Bermúdez es un destacado hondureño que empezó su carrera en el campo diplomático en 1976. Se desempeñó como canciller de la República en el Gobierno de Carlos Roberto Flores Facussé entre 1998 y 2002.

Después, Flores Bermúdez logró ser embajador ante Estados Unidos en el período 2002-2006, durante la administración de Ricardo Maduro.

Además, ha desempeñado altos cargos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también fue representante de Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y Estados Unidos.

