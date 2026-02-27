Juramentan a Roberto Flores Bermúdez como embajador de Honduras ante Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.-La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras ante Estados Unidos de América. El acto oficial reafirma el compromiso del Gobierno de Honduras que encabeza el presidente Nasry Juan Asfura Zablah con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Flores Bermúdez, embajador de carrera y con amplia trayectoria en el servicio exterior, asume la misión diplomática en Washington con la responsabilidad de consolidar la agenda estratégica entre ambas naciones y promover mayores oportunidades de cooperación, inversión y protección para la comunidad hondureña en territorio estadounidense. El nombramiento responde a la visión del Presidente de la República orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que esta designación fortalece la presencia diplomática de Honduras en uno de sus principales socios estratégicos y comerciales, en un momento clave para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral.