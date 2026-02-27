¿Quién es José Francisco Molina? Nuevo DT de la 'H', fue portero, debutó como defensor y superó el cáncer

A pesar del impacto emocional y físico, decidió mantenerlo en privado inicialmente para no distraer al equipo, sometiéndose a cirugía y tratamiento mientras continuaba entrenando con determinación; este episodio lo obligó a pausar temporalmente su carrera, pero su resiliencia le permitió regresar al campo meses después, demostrando una fortaleza mental admirable.