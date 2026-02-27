Con entrega de reconocimientos, Partido Nacional celebra 124 aniversario

Tegucigalpa, Honduras.- Con todo el gabinete de gobierno y con sus líderes políticos, el Partido Nacional celebró este viernes 124 años de fundación en el parque La Leona de Tegucigalpa, entregando reconocimientos a la militancia que nunca dejó de luchar.

Con arreglos florales frente a la estatua de Manuel Bonilla, fundador del partido de la estrella solitaria, aplausos y reconocimientos por la defensa y libertad de la democracia de Honduras celebró la militancia.

En los actos de celebración se encontraban presentes el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, la designada presidencia María Antonieta Mejía y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

En el aniversario se entregó reconocimientos a Mario Aguilar González, Fernando Alvarenga, Manuel Enrique Alvarado, Ana Dulia Rivera, entre otros, por su militancia, liderazgo, entrega y determinación en la institución política.

Por su parte, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, manifestó que hoy el Partido Nacional reconoce a la militancia que nunca se ha avergonzado por pertenecer al movimiento político.

Zambrano pidió un minuto de aplausos por la bancada que no se cansó de luchar y que hoy celebra el triunfo de Nasry Asfura como presidente de Honduras.

Develaron además una placa de reconocimiento a los diputados de 2002-2026 del Congreso Nacional por su trabajo patriótico, por defender a Honduras, por dar todo con determinación y entrega para defender la democracia de Honduras.

Mientras que la designada presidencial María Antonieta Mejía indicó que la celebración de este año es por la historia, coraje, de ideas firmes, de convicciones que no se doblan ante la adversidad.

"Celebramos 124 años de partido, que administra y transforma la realidad nacional, porque estos cuatro años, no solo dijeron que estábamos muertos, nos dijeron que no teníamos derecho a volver, que los errores nos habían condenado para siempre y que la historia ya nos había juzgado", indicó.

Afirmó que, aunque el partido se equivocó en el pasado, jamás se rindió y estuvieron presentes en los días más difíciles de la historia.

"Un partido de 124 años no sobrevive por inercia, sobrevive porque aprende, corrige, transforma sin traicionar nuestras propias convicciones; resurgimos no porque negamos nuestros errores, sino porque los asumimos", manifestó frente a los simpatizantes que se apostaron desde muy temprano en el parque capitalino.

"No volvimos para ajustar cuentas, no volvimos por venganza, volvimos para hacer las cosas diferentes", afirmó.

El gran ausente de la celebración del 124 aniversario del Partido Nacional fue el presidente Nasry Asfura.