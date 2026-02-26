Tomás Zambrano advierte que juicio político no avanzará sin mayoría calificada

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, llamó a la tranquilidad ante las solicitudes de juicio político contra altos funcionarios señalados de atentar contra la estabilidad democrática, especialmente en el contexto electoral. Recordó que esta figura está vigente desde 2013, aunque nunca se ha aplicado en Honduras, y aseguró que existe un reclamo ciudadano para revisar la conducta de ciertos cargos públicos. Zambrano explicó que el proceso puede activarse siempre que se cumplan los requisitos legales y se alcancen los 86 votos necesarios en el pleno.

“Si se tienen los votos, se va a aplicar el juicio político contra cualquier alto funcionario que abusó y violentó la ley”, expresó. Detalló que el procedimiento inicia con la presentación de denuncias ante el Congreso, la suspensión del funcionario señalado, la conformación de una comisión investigadora y la votación final para recomendar o no su destitución. Advirtió que, de no lograrse los 86 votos, el proceso no podrá retomarse hasta después de un año, por lo que pidió actuar sin emotividad ni rencor y con apego a la ley. Asimismo, reiteró su respaldo a los operadores de justicia y subrayó que, si existe responsabilidad penal, corresponde al Ministerio Público actuar con diligencia. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, pidió en sesión legislativa impulsar juicios políticos contra funcionarios que, a su juicio, han incumplido la Constitución.