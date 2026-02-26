Presupuesto 2026 será reformulado tras ser calificado de "insostenible"

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el Poder Ejecutivo espera aprobar en el próximo Consejo de Ministros el documento de reformulación del Presupuesto General 2026 para enviarlo posteriormente al Congreso Nacional (CN).

“El Presupuesto 2026 fue aprobado en septiembre en Consejo de Ministros por el gobierno saliente. Sin embargo, todos sabemos de la parálisis legislativa que hubo el año pasado que no permitió la aprobación del mismo”, indicó Hércules.

El funcionario explicó que, en la reciente reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Nasry Asfura, se aprobó la reestructuración del aparato gubernamental, que incluye la disminución, supresión y fusión de varias secretarías e instituciones del Estado.

“Se ha aprobado muy provechosamente lo que va a ser la reestructuración del aparato gubernamental donde va a haber disminución de secretarías, supresión de algunas otras y también fusión de algunas otras instituciones. Con este instrumento ya aprobado, podemos ya finalizar lo que va a ser el proyecto de la reformulación del Presupuesto General 2026”, señaló.

Hércules agregó que, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, una vez que el documento sea avalado por los secretarios de Estado, la Secretaría de Finanzas procederá a finalizarlo y remitirlo al Congreso Nacional para su análisis junto a la Comisión de Presupuesto y posterior presentación ante el pleno legislativo.

Presupuesto “insostenible”

El titular de Finanzas recordó que el proyecto aprobado en septiembre de 2025 ascendía a 469 mil millones de lempiras, pero lo calificó como “insostenible”.

“Es un presupuesto insostenible, tiene muchos números que son inflados en vista de que la recaudación tributaria es muy inferior a lo que se había presupuestado. Habrá que ver cómo se obtienen recursos necesarios para suplir lo que son los compromisos que tiene el Estado”, afirmó.

En esa línea, el gobierno anunció que reducirá el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2026 a aproximadamente 430 mil millones de lempiras, es decir, casi 39 mil millones menos que el monto originalmente aprobado por la administración anterior.

Ajustes y reducción del gasto

José Argueta, secretario de Comunicación y Estrategia, explicó que el ajuste responde a una revisión del gasto público y a la necesidad de contener el crecimiento de la planilla estatal.

“El gobierno anterior aumentó la planilla en 20 mil millones de lempiras anuales en la administración central, pero al revisar otras instituciones y poderes del Estado la cifra sube a 33 mil millones”, declaró Argueta.

Según el portavoz, las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del martes 25 de febrero de 2026 generarán un ahorro estimado de 600 millones de lempiras mensuales, equivalente a unos 7,500 millones anuales.

El Ejecutivo ordenó que en un plazo de dos semanas cada secretario de Estado entregue un informe pormenorizado sobre la situación financiera y operativa de su dependencia.

Argueta detalló que se fusionarán instituciones con funciones duplicadas, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación y la Secretaría de la Presidencia.

“Se elimina la duplicidad de los recursos y no las funciones que brindan al pueblo”, expresó.

Asimismo, anunció la eliminación del alquiler de vehículos blindados y la reducción de gastos en combustible y arrendamiento de edificios