Romeo Vásquez acusa a "Mel" Zelaya de venganza política y pide juicio político contra fiscal general

En declaraciones brindadas desde un lugar no precisado, Vásquez confirmó que se encuentra en territorio hondureño, aunque evitó revelar su ubicación. Sostuvo que no se ha presentado voluntariamente ante la justicia debido a que, a su criterio, no existen condiciones de independencia judicial.

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró que el expresidente Manuel Zelaya Rosales busca vengarse de él mediante procesos judiciales en su contra, y también reveló que el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez le habría confesado la entrega de 300 millones de dólares a Zelaya para impulsar un proyecto socialista en el país.

“Yo nunca he salido del país. Mi intención ha sido enfrentar la justicia, pero ha habido mala intención desde el principio. Zelaya quiso vengarse”, manifestó el general en condición de retiro, al señalar directamente a Manuel Zelaya como responsable de una supuesta persecución política en su contra.

Vásquez enfrenta al menos dos procesos judiciales: uno relacionado con el caso de Isis Obed Murillo y otro por presunto lavado de activos. Sobre este último, indicó que parte del patrimonio de su familia proviene de la producción de lácteos en el departamento de Olancho y aseguró que varios de sus bienes fueron asegurados y posteriormente devueltos.

El exjerarca militar afirmó que sus cuentas bancarias, negocios familiares y su pensión han sido congelados o bloqueados.

“Nos han quitado todo, incluso la pensión. Ha sido por maldad y deseo de venganza”, declaró, al tiempo que sostuvo que ha recibido apoyo de familiares en el extranjero y de ciudadanos que, según dijo, lo respaldan.

En sus declaraciones, también reiteró que en el país ha existido financiamiento externo para impulsar el "proyecto del socialismo del siglo XXI". Afirmó que información de inteligencia militar apunta a que fondos habrían ingresado a Honduras mediante valijas diplomáticas provenientes de Venezuela y otros países.

Según su testimonio, en 2009, en la Base Aérea de Toncontín, Chávez le expresó: “sigo siendo militar igual que usted, solo que prestado a la política”, y le confirmó que había entregado unos 300 millones de dólares a Zelaya para expandir un proyecto socialista en Honduras y otras naciones.

Vásquez sostuvo que los hechos ocurridos en 2009 respondieron, a su juicio, a una defensa de la Constitución y de la democracia, y que a partir de entonces se habría originado la persecución en su contra. Además, mencionó el asesinato del general Arístides González, con quien aseguró haber trabajado en la lucha contra el crimen organizado.

Consultado sobre si acusa formalmente a Zelaya de vínculos con el narcotráfico, el exjefe militar indicó que no continuará realizando señalamientos públicos y que corresponderá a las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales, determinar responsabilidades.