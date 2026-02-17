Defensa de Romeo Vásquez anuncia su presentación voluntaria ante los tribunales

Tegucigalpa, Honduras.-Tras casi un año de estar prófugo de la justicia, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, podría presentarse voluntariamente ante los tribunales. Así lo anunció el abogado Hermes Ramírez, parte del equipo de defensa legal del exjerarca militar, al informar sobre la posible comparecencia de su defendido. "El equipo de defensa ha establecido contacto con familiares cercanos al general Romeo Vásquez, para analizar la factibilidad de presentarlo voluntariamente, habida cuenta del proceso que se sigue en su contra, tanto en el Circuito de Criminalidad Organizada como en los tribunales ordinarios", reveló el abogado Hermes Ramírez.

El profesional del derecho explicó que esta acción de presentación voluntaria no se había planificado antes, debido a que el ambiente político en el anterior gobierno de Xiomara Castro y que no existían garantías de un juicio justo contra Vásquez Velásquez y los otros dos generales: Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez; los tres vinculados al caso del homicidio de Isy Obed Murillo Mencía y por tentativa de asesinato y lesiones graves contra otros manifestantes, incluyendo a Alex Zavala. Ramírez expresó que, como parte de la estrategia de la eventual presentación de Romeo Vásquez, "se está a la espera de una respuesta legislativa, para poder garantizar que todas estas personas que fueron perseguidas políticamente puedan tener garantías para someterse a los procesos". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE La semana anterior, la plataforma conocida como Defensores de Honduras entregó a diputados del Partido Nacional un proyecto de ley con el fin de otorgar amnistía política a los que, según ellos, fueron perseguidos políticos por parte de Libertad y Refundación (Libre).

¿Cuándo se presentaría?

Sobre si la decisión de someterse a la justicia fue una decisión propia de Vásquez Velásquez o una recomendación del equipo de defensa, Hermes Ramírez explicó: "El equipo de defensa está integrado en diversas áreas, no solo en materia penal, sino también en materia de derechos humanos, en aspectos de seguridad. Él, siendo una de las figuras emblemáticas del denominado golpe de Estado de 2009, también tiene a personas que lo pueden asesorar". La decisión final sería adoptada por el general, después de la respuesta que dé el Congreso Nacional en torno a la amnistía que se ha pedido para los denominados perseguidos políticos.