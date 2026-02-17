Congreso Nacional impulsará comisión para atender a migrantes

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió ayer en Miami con el titular de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, para dialogar sobre el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender la migración hondureña y fortalecer la protección de los derechos de la diáspora en Estados Unidos.

Durante el encuentro, se abordaron temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la migración ordenada y los procesos de retorno al país.