Congreso Nacional impulsará comisión para atender a migrantes

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió ayer en Miami con el titular de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, para dialogar sobre el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender la migración hondureña y fortalecer la protección de los derechos de la diáspora en Estados Unidos.
Durante el encuentro, se abordaron temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la migración ordenada y los procesos de retorno al país.
Flores valoró el espacio de diálogo y destacó la apertura del titular del Legislativo. “Esto ha sido muy positivo, que el presidente del Congreso Nacional se haya dado ese tiempo para podernos escuchar, para poder abordar toda esta temática”, expresó Juan Flores.
De acuerdo con Flores, Zambrano manifestó que desde el Congreso Nacional se pueden realizar acercamientos con congresistas estadounidenses, así como gestionar reuniones con el presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero, con el fin de visibilizar las demandas de la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos. “Él está consciente de las necesidades, como de otros temas que le estuvimos planteando para que la comunidad hondureña por primera vez sienta ese respaldo del Gobierno”, afirmó Flores.