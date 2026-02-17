  1. Inicio
Congreso Nacional impulsará comisión para atender a migrantes

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, busca tender puentes con el Gobierno de Nasry Asfura para respaldar el TPS y los derechos del migrante

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 00:00
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano durante el encuentro con Juan Flores.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió ayer en Miami con el titular de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, para dialogar sobre el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender la migración hondureña y fortalecer la protección de los derechos de la diáspora en Estados Unidos.

Durante el encuentro, se abordaron temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la migración ordenada y los procesos de retorno al país.

En promedio, unos 124 hondureños retornan al país cada día en lo que va del 2026

Flores valoró el espacio de diálogo y destacó la apertura del titular del Legislativo. “Esto ha sido muy positivo, que el presidente del Congreso Nacional se haya dado ese tiempo para podernos escuchar, para poder abordar toda esta temática”, expresó Juan Flores.

De acuerdo con Flores, Zambrano manifestó que desde el Congreso Nacional se pueden realizar acercamientos con congresistas estadounidenses, así como gestionar reuniones con el presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero, con el fin de visibilizar las demandas de la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos. “Él está consciente de las necesidades, como de otros temas que le estuvimos planteando para que la comunidad hondureña por primera vez sienta ese respaldo del Gobierno”, afirmó Flores.

