En promedio, unos 124 hondureños retornan al país cada día en lo que va del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 5,211 hondureños retornados ingresaron al país en los primeros 42 días del 2026, procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Las cifras reflejan que durante el 1 de enero al 11 de febrero, Honduras ha recibido en promedio 124 personas retornadas por día, lo que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y los procesos de deportación y retorno voluntario en la región. Según el desglose, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos con 4,787 hondureños, seguido de México con 394 y Guatemala con 28 compatriotas.

Los datos confirman que la ruta migratoria hacia el norte continúa siendo la principal para los hondureños que buscan mejores oportunidades económica. Del total de connacionales retornados al país, 3,963 personas fueron deportadas, mientras que 1,248 retornaron por otras causas, lo que incluye retornos voluntarios o asistidos. Eso significa que tres de cada cuatro hondureños regresaron al país bajo procesos de deportación. La población económicamente activa representa el mayor grupo de deportados; los hondureños entre 21 a 30 años encabezan la lista con 1,942 personas, seguido de quienes tienen entre 31 y 40 años, con 1,655 retornados. Además, se registran 456 adolescentes de 11 a 20 años y 45 niños de 0 a 10 años, lo que revela que la migración continúa involucrando a menores de edad. La mayoría de los retornados son hombres, con 4,176 casos, mientras que se contabilizan 534 mujeres, 423 niños y 78 niñas.