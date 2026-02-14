"Si me compro un carro, va a ser con mi dinero": Kilvett Bertrand aclara video grabado en un mall

Tegucigalpa, Honduras.- "¡Qué chistoso son los resentidos sociales, hombre! Hace unos minutos estaba en el mall, y miré un carro bien bonito ahí en la plaza del mall. Me llamaron la atención todas las pantallas que tenía y le dije al vendedor si me lo podía enseñar", contó en un video en X, el diputado Kilvett Bertrand. Esto tras recibir sendas críticas por un grupo de internautas, simpatizantes del partido Libertad y Refundación, quienes habrían grabado al parlamentario cuando este apreciaba las cualidades de un auto de lujo que estaba exhibido en un reconocido centro comercial de la capital. Estos ataques provocaron, como es obvio, una reacción del congresista que resultó electo por el Partido Nacional (PN), por el departamento de Francisco Morazán, para aclarar qué fue lo que ocurrió, según su versión.

Bertrand explicó que "un 'ñangara' me grabó, de esos resentidos sociales que no pueden ver a la gente pasando un momentito. Andaba en el mall comprando regalos para mi esposa -mañana (hoy) es San Valentín- y no sé qué papada inventaron por ahí". En el video, que fue grabado y luego difundido en las redes sociales, se observa a Bertrand dentro de un auto nuevo y luego sale del vehículo para seguir viendo las características de este, pero de acuerdo a su versión, no andaba en plan de comprar el coche, sino solo de ver las pantallas interiores, que le llamaron la atención.

Compra de un carro

"Por lo menos, si yo me paro y me compro un carro, va a ser con mi dinero, no va a ser con el dinero con el que le pagaban a ustedes (los de Libre) sus carros alquilados. Yo no voy a andar en un carro alquilado, voy a pagar un carro, si en todo caso me comprara uno, que no es el caso, pagándolo mes a mes en el banco; no como ustedes, ´ñangaras´".