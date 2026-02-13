Defensores de Honduras presentan amnistía para generales acusados de la muerte de Isy Obed

Tegucigalpa, Honduras.-La organización Defensores de Honduras por la Democracia entregó este viernes 13 de febrero a diputados del Congreso Nacional un proyecto de decreto de amnistía que busca la liberación de los generales Venancio Cervantes y Carlos Puerto, señalados en el caso de la muerte del joven Isy Obed Murillo, ocurrida durante la crisis política de 2009.

La iniciativa fue presentada como parte de una campaña para que el Legislativo analice y eventualmente apruebe la medida.

El documento también contempla beneficiar a tres civiles acusados de planear presuntamente un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya. La propuesta plantea que los casos incluidos reforzarían la tesis de que existieron procesos motivados por razones políticas y no estrictamente penales.

La entrega del decreto ha generado reacciones en círculos políticos y jurídicos, debido a que implicaría medidas de perdón legal en expedientes considerados emblemáticos por su vínculo con hechos de violencia y conspiración política. Sectores de sociedad civil y oficialistas han sostenido que algunos de estos procesos responderían a persecución política.