Desde abuso de menores a experimentos: lo que dicen de Honduras los archivos Epstein

Tegucigalpa, Honduras.- Los millones de documentos sobre el caso del difunto depredador sexual de menores de edad, Jeffrey Epstein, ha provocado que varias celebridades estén bajo el ojo del huracán. Sin embargo, no solo famosos han sido mencionados en los archivos, sino también el nombre de Honduras. Si bien estos documentos aún no forman parte de un paquete de evidencias para procesos judiciales, la mención de Honduras en más de 100 archivos ha generado múltiples especulaciones, sobre todo al haber información relacionada con tráfico sexual de menores hondureñas, experimentos científicos e informes sobre empresas energéticas que operan en el país.

No obstante, el apogeo de la desclasificación de documentos también ha servido como escenario para generar relatos desinformativos. EL HERALDO Plus recopiló y analizó las 164 menciones a Honduras en los documentos publicados en el portal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), y consolidó una base de datos de 122 archivos tras depurar registros repetidos y boletines informativos sin relevancia noticiosa.

Red sexual con menores de edad

Una de las menciones más impactantes figura en un documento del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en el cual se habla del hallazgo de una bóveda con alrededor de 10,000 videos de menores de edad de Honduras, Guatemala y México siendo abusadas sexualmente. El documento EFTA01249790, con fecha del 19 de julio de 2019, explica que un hombre identificado como Kenneth Darrell Turner brindó información recopilada entre 2000 y 2017 sobre tráfico sexual de menores. Señaló que en esta operación estaban involucrados Earl Wayne Anthony, exembajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, y Richard Marcinko, excomandante de los Navy Seals. Se realizó un allanamiento a la embajada en 2014, pero Anthony ya había abandonado el país. En 2015, fue juzgado fuera de México. "Aproximadamente un mes antes de su llamada, Turner y la Policía Federal Mexicana encontraron lo que Turner llama "una bóveda" que contenía aproximadamente 10,000 videos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas blancas que, según se determinó más tarde, habían sido traídas a México desde Sudáfrica por el señor Nissan, ahora condenado y en una prisión mexicana", detalla. Turner indicó que en una de las ubicaciones secretas de Richard Marcinko —sin especificar la localización— "se encontraron cintas y videos sexuales con Jeffrey Epstein". Asumió que Marcinko utilizaría estos materiales para chantajear a Epstein. Estos hallazgos dejaron atónito a Turner. Aseguró que encontró el registro de vuelos de Epstein entrando y saliendo de México, yendo a las Islas Vírgenes para llevar niñas allí. Por otra parte, manifestó que la embajada de Estados Unidos en México estaba molesta con él (Turner) por la operación. Turner mencionó que la embajada de Estados Unidos en México no quería admitir que había agentes encargados de investigar a Earl Wayne Anthony. "Turner sabe que lo que está haciendo es muy peligroso; incluso, a uno de sus socios le cortaron un brazo", agrega.

Experimento científico en Honduras

En los archivos publicados figuran chats vía electrónica entre Epstein y Nicholas Christakis, médico y sociólogo catedrático de la Universidad de Yale. Los chats datan de septiembre de 2016. Epstein le consultó a Christakis en qué trabajos científicos estaba trabajando en ese momento. “¿Has visto algún descubrimiento que sea transformador en tu campo? Parece que hay pocas cosas realmente nuevas en muchos otros. Por cierto, Sol Goldman —un inversor estadounidense— fue uno de mis primeros clientes”, preguntó el magnate. Christakis hizo mención sobre un trabajo de "formas simples de IA y bots que insertamos en grupos de humanos, formando ´sistemas heterogéneos´ de bots intercalados entre personas reales, con el fin de facilitar el desempeño de esos grupos." Luego de esta explicación, Epstein repreguntó: "¿monedas alternativas? ¿Conceptos de confianza, medios de intercambio, reserva de valor, riesgo, impuestos?" La divulgación de correos entre el académico y Epstein generó teorías erróneas sobre supuestos experimentos de inteligencia artificial en Honduras. Sin embargo, los documentos indican que el proyecto en el país fue un estudio social enfocado en mejorar la salud de embarazadas y recién nacidos para reducir la mortalidad neonatal . Se ejecutó entre octubre de 2015 y diciembre de 2019 en comunidades de Copán.

"El proyecto no tenía nada que ver con las 'redes sociales' y la IA no jugó ningún papel en este trabajo. El trabajo consistió en comprender cómo las redes sociales reales y cara a cara afectan el conocimiento y las prácticas en salud", explicó a EL HERALDO Plus el profesor Christakis vía correo electrónico. Christakis admitió que se reunió una única vez con Jeffrey Epstein en 2013, cuando estaban buscando financiamiento para el ensayo. "En 2013, cuando estábamos recaudando fondos para apoyar este gran proyecto de salud pública, tuve una única reunión con Jeffrey Epstein, quien en ese momento era conocido como filántropo de la ciencia, y tuvimos un intercambio de correos electrónicos relacionado con ese encuentro", reconoció. No obstante, aseguró que "no mostró interés en este proyecto (ni en ningún otro trabajo nuestro) y nunca recibimos dinero alguno del señor Epstein (ni para este proyecto ni para ningún otro)". "En el momento en que acepté reunirme con el señor Epstein, sus crímenes no eran ampliamente conocidos. Posteriormente, me sentí realmente horrorizado por las revelaciones sobre su conducta delictiva", destacó el docente universitario. Christakis confesó que el proyecto en Honduras tuvo financiamiento de la Fundación Gates, dirigida por el multimillonario Bill Gates y su entonces esposa Melinda.

El caso se torna escandaloso porque Gates apareció en múltiples de los archivos Epstein. Gates intercambió correos con Epstein, revelando que tuvo relaciones sexuales con "chicas rusas", contrayendo una enfermedad de transmisión sexual y que pretendía suministrarle antibióticos a su todavía esposa en caso de que ella se contagiara. "Aparte de financiar nuestro trabajo, ni la Fundación Gates ni ningún otro financiador tuvo ningún papel en el diseño de nuestro proyecto, ni influyó en los resultados o resultados; esto es lo habitual en la investigación científica", subrayó. Con la documentación disponible, no se puede afirmar ni descartar que Epstein quiso llevar a cabo algún otro tipo de experimento tecnológico en suelo hondureño.

Informes de una empresa de energía eólica

La tercera mención más trascendental corresponde a un informe de auditoría a la empresa Energía Eólica de Honduras S.A., la cual opera en el sector del Cerro de Hula, en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Se trata de un documento técnico con fecha del 20 de julio de 2015, el cual incluye estados financieros, el portafolio de proyectos eólicos en otros países por parte de la compañía TerraForm Global Inc., capacidad de generación de megavatios, entre otros datos de los años 2013 y 2014. Asimismo, se hace mención, aunque en menor medida, de un proyecto de energía solar ubicado en Choluteca. En ningún momento se menciona a Epstein, a algún político hondureño ni a alguna otra personalidad reconocida. Este informe no fue publicado de forma consolidada, sino que se fragmentó y se subió en distintos archivos en el portal web del DOJ. Tampoco se especifica a quién fue dirigido el informe ni su autor o autores. Lo más cercano a una referencia está en el archivo EFTA01367187, donde se deja ver que la auditoría estaba dirigida a la junta directiva y a los accionistas de Energía Eólica de Honduras S.A. Se consultó vía correo electrónico a la compañía si en su momento Epstein tenía interés en formar parte de los proyectos de energía renovable, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo reacción alguna. Ante ello, aún no hay claridad del porqué un informe de proyectos de energía eléctrica fue incluido en estos archivos que no dejan de causar polémica.

Otras menciones sobre Honduras

No todos los correos electrónicos difundidos en los que aparece el nombre de Honduras tienen a Jeffrey Epstein como emisor o receptor de un mensaje. En las últimas semanas han circulado conversaciones de Ghislaine Maxwell en las que aparece el nombre de Honduras y del municipio de Roatán. Maxwell fue pareja de Epstein y su principal allegada en sus crímenes sexuales, siendo sentenciada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. En 2003 habló vía correo electrónico con un conocido suyo llamado Louis O´Neill. La conversación gira en torno a la planificación de una cena para reencontrarse. Sobre Honduras, O´Neill le relató que estuvo en este país y en Nicaragua por ocho días, junto a alguien identificado solo como Grant. "Pasé 8 días en las selvas (tanto urbanas como naturales) de Nicaragua y Honduras con Grant (quien, apenas regresó, se mudó a Londres por trabajo) y ahora estoy metido de lleno en algunos casos interesantes: una estafa migratoria, un fraude de seguros y un fraude hotelero. Hay mucho por hacer, pero ciertamente no estoy tan ocupado como para no verte, si estás por aquí, querida", expresó.

En marzo de 2004, Maxwell habló con Ted Waitt, quien le recomendó visitar el Anthony´s Key Resort si deseaba vivir una experiencia de nado con delfines en Roatán, Islas de la Bahía. Para darle más confianza, le sugirió preguntar por un conocido suyo. Maxwell respondió: "¿Cerca de Honduras?, ¿huelo guerrillas? ,¿terroristas? ¿mi tipo de lugar?".

En julio de 2013, Epstein y Stephen R. Alexander charlaron por correo sobre la posibilidad de ubicar en un puesto de trabajo a un sujeto llamado John. En medio del diálogo, Alexander comenta que él y John estuvieron en Roatán. "Se lo diré cuando llegue a casa esta noche. Acabamos de regresar de Roatán, una isla frente a Honduras, después de una semana de vacaciones de buceo, y él hizo 20 inmersiones. Ahora quiere administrar un resort en un lugar exótico", dijo Stephen Alexander. Otra charla relacionada con la estancia de un conocido de Epstein en Honduras se documentó en junio de 2016. Un usuario, cuya identidad se desconoce, le manifestó a Epstein que anduvo en Honduras, El Salvador y Antigua Guatemala.

Aún con estas conversaciones, hasta la fecha no se ha dado a conocer evidencias que certifiquen que Epstein y Maxwell estuvieran en Honduras.

¿Y el resto de documentos?

De los 122 documentos analizados y leídos por este rotativo en los que se menciona a Honduras, una gran parte de ellos son boletines de noticias de distintos temas, artículos de opinión, publicidad y el informe fragmentado sobre Energía Eólica de Honduras S.A. Además, varios de los chats que se expusieron previamente fueron publicados en diferentes documentos, similar a la situación del informe de la empresa de energía eólica. Los 122 archivos se categorizan de la siguiente manera: 47 correos electrónicos (conversaciones, publicidad, negocios), 43 documentos pertenecientes a informes, 26 boletines electrónicos y dos artículos. A esto se le suma una agenda, en la cual lo único referente a Honduras es la ilustración del mapa de América y el listado de las capitales de diversos países; un comunicado sobre los ganadores de una beca para un proyecto en Honduras; el documento desclasificado del FBI sobre la bóveda con pornografía infantil; y una factura de compra de puertas elaboradas con caoba de Honduras. Otro correo electrónico relacionado con negociaciones es el de la compra de una embarcación en mayo de 2009. Se especifica que de una empresa hondureña se efectuó el pago de 5,000 dólares. "Don Stebbens, del Acuario de Tampa, me informó que recibieron un depósito de $5,000 el lunes pasado, 27 de abril, de una empresa en Honduras. Se le indicó que solo retuviera el cheque, ya que no se cobraría, pues el comprador necesita 45 días para obtener financiamiento para cerrar la compra. El precio de compra fue de $255,000.00", fue el correo reenviado que recibió Epstein por parte de un usuario no identificado. En otros correos se revela la compra de cemento a granel a una empresa denominada "CARICEMENT USVI". El nombre de Honduras figura como dirección, pero la empresa está instalada en Islas Vírgenes. No se brindan detalles sobre el propósito del material adquirido.

Se categorizó también la temática de los archivos, primando la energía renovable debido a la segmentación del informe sobre Energía Eólica de Honduras S.A. Un total de 38 archivos tienen como eje este tema. Otros 29 reportes tratan sobre noticias de Honduras compartidas a través de boletines electrónicos. Estos boletines abordan notas informativas de otros países. El resto de temáticas van desde los proyectos científicos de Christakis, publicidad que recibió Epstein en su correo, negocios y columnas de opinión compartidas a la bandeja del estadounidense.

Desinformación a raíz de los archivos