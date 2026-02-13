Desde abuso de menores a experimentos: lo que dicen de Honduras los archivos Epstein

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Los millones de documentos sobre el caso del difunto depredador sexual de menores de edad, <b>Jeffrey Epstein</b>, ha provocado que varias celebridades estén bajo el ojo del huracán. Sin embargo, no solo famosos han sido mencionados en los <b>archivos</b>, sino también el nombre de <b>Honduras.</b>Si bien estos documentos aún no forman parte de un paquete de evidencias para procesos judiciales,<b> la mención de Honduras en más de 100 archivos ha generado múltiples especulaciones</b>, sobre todo al haber información relacionada con tráfico sexual de menores hondureñas, experimentos científicos e informes sobre empresas energéticas que operan en el país.