Andrés Pastrana y Carlos Slim figuran en los archivos del caso Jeffrey Epstein

La divulgación forma parte de más de tres millones de páginas incorporadas recientemente al expediente del financista estadounidense acusado de tráfico sexual.

Nueva York, Estados Unidos.- Nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DoJ ) vuelven a poner el foco del caso Jeffrey Epstein en América Latina, al mencionar a empresarios y figuras políticas de la región, entre ellos el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el empresario mexicano Carlos Slim.

Los registros aclaran que la aparición de nombres en los archivos no implica, por sí sola, la comisión de delitos. Sin embargo, la información ha generado escrutinio público sobre contactos, invitaciones y comunicaciones vinculadas al entorno de Epstein.

En el caso de México, los documentos hacen referencia a empresarios mencionados principalmente en invitaciones a eventos privados y conferencias internacionales. El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas, aparece citado en 26 ocasiones.

De acuerdo con los registros, en 2012 fue invitado a una cena exclusiva en la que figuraban empresarios como Jeff Bezos y Elon Musk, aunque no existen respuestas que confirmen su asistencia.

Carlos Slim, presidente de Telmex, es mencionado en un correo electrónico de 2013 relacionado con una invitación a la denominada “Conferencia Global”, donde presuntamente participaría en una charla junto al periodista Larry King.

Al igual que en otros casos, los documentos no confirman si el empresario asistió al evento. Slim también figura en el expediente EFTA00667648, que incluye un correo enviado desde la cuenta de Epstein el 15 de enero de 2010 con la frase: “¿debería casarme contigo o con Carlos Slim?”.

En cuanto a Colombia, uno de los nombres que más atención ha generado es el del expresidente Andrés Pastrana. Los archivos contienen correos electrónicos y documentación de envíos que lo vinculan con personas del círculo cercano de Epstein. Entre ellos figuran intercambios con Ghislaine Maxwell, colaboradora del financista, en los que Pastrana notificaba en 2004 sobre su llegada a Madrid.

Asimismo, en otras comunicaciones, Epstein solicitaba al agente Jean-Luc Brunel que alertara a Pastrana sobre Tommy Mottola, a quien describía como el futuro “zar del entretenimiento en Cuba”.

Tras conocerse estas menciones, Pastrana ha señalado públicamente que, en el periodo referido, Epstein era visto como un inversionista influyente y no como un criminal. Además, aseguró que durante sus viajes no hubo presencia de menores ni visitas a la isla privada Little St. James.