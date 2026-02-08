Marathón vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite Liga Nacional en directo hoy

San Pedro Sula, Honduras.- La capital industrial del país se paraliza este domingo con una nueva edición del clásico sampedrano. Marathón y Real España se está enfrentando por el Clausura 2026 , en un duelo correspondiente a la jornada 4:

El Estadio Yankel Rosenthal vuelve a ser escenario de un choque de alto voltaje. Verdolagas y aurinegros miden fuerzas en un partido ideal para evaluar su verdadero momento futbolístico y dar un golpe sobre la mesa en la pelea por la cima del torneo.

Este enfrentamiento marca el reencuentro tras el último cruce en octubre de 2025, cuando igualaron sin goles en la fecha 14 del Apertura. A partir de ahí, el camino de ambos tomó rumbos distintos en la recta final del campeonato anterior.

Marathón logró instalarse en la gran final luego de liderar el Grupo B en las triangulares, aunque terminó cayendo ante Olimpia. Real España, en cambio, quedó eliminado en esa misma fase tras competir en el Grupo A junto a los Albos y Motagua.

En el actual Clausura 2026, el equipo dirigido por Pablo Lavallén aún no conoce la derrota, pero ha dejado puntos en el camino. Debutó con empate 1-1 frente a UPNFM, luego goleó 3-0 a Juticalpa FC y viene de un empate sin goles ante Victoria.

Del otro lado, Real España también mantiene su invicto y ha tenido un arranque más sólido. Superó 2-0 al Olancho FC, venció 2-1 al Génesis PN y rescató un empate 2-2 frente a Motagua en la jornada anterior. El conjunto de Jeaustin Campos ha mostrado carácter y regularidad desde el inicio.

En la antesala del clásico, Lavallén reconoció la dificultad del compromiso, señalando que su rival ha comenzado bien el torneo, aunque confía en que su equipo pueda aprovechar la localía para sumar de a tres, entendiendo los riesgos y exigencias propias de un partido de esta magnitud.

El estratega argentino también destacó la paridad que suele existir en este tipo de encuentros, donde los detalles marcan la diferencia, pero dejó claro que Marathón no cambiará su idea de juego y buscará generar ocasiones y ser efectivo en ataque.

Ambos clubes llegan con la posibilidad de escalar al primer lugar del Clausura 2026. Una victoria del Monstruo Verde lo colocaría con 8 puntos, igualando a Olimpia, mientras que la Máquina, de ganar, alcanzaría las 10 unidades y seguiría firme como invicto.