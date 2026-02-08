Acribillan a joven en bar del bulevar Morazán; sicarios usaron indumentaria policial

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven fue acribillado por sicarios la noche del pasado sábado 7 de febrero en la entrada de un reconocido bar y discoteca ubicado en la colonia Castaños Sur, en el bulevar Morazán de la capital. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Bryan Joshiney Ramírez, quien recibió "una lluvia de disparos" por parte de hombres armados que irrumpieron en el lugar al filo de las 9:00 de la noche.

Las versiones de testigos indican que los encapuchados y con vestimenta similar a la de la policía interceptaron a la víctima a través de un "falso operativo" para detener a Ramírez. Una vez que lo tuvieron bajo su control en la entrada del establecimiento, abrieron fuego de manera indiscriminada, disparándole en repetidas ocasiones antes de huir de la escena.